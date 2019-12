-KILIÇDAROĞLU: ''PARAYI BULACAĞIM DİYORSAM BULURUM'' ANKARA (A.A) - 18.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal devleti yeniden etkin hale getireceklerini belirterek, ''Sosyal devleti kurmak CHP'nin boynunun borcudur. Sayın Başbakan diyor ki 'ÖTV'yi kaldıracağız diyorsun ama parayı nereden bulacaksınız'. Buradan sesleniyorum, benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil, benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Parayı bulacağım diyorsam, bulurum'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ankara Spor Salonu'ndaki partisinin 15. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada kendilerine destek vermek üzere kurultaya gelen sanatçılara teşekkür etti. Sanatçıların hem kendi ülkeleri hem de tüm dünya için özgürlük istediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, ''Sanatçılara söz veriyorum, yazacaksınız, çizeceksiniz oynayacaksınız. Ne yapacaksanız size özgürlükleri sonuna kadar açacağız. Özgür bir Türkiye yaratacağız ve siz o özgür Türkiye'de sanatınızı icra edeceksiniz'' diye konuştu. Yoksulluğun 21. yüzyılın Türkiye'sinde kader olmadığını, ancak AK Parti iktidarının yoksulluğu yenmek için gerekli politikaları üretmediğini savunan Kılıçdaroğlu, ''Buradan tüm yurttaşlarıma sesleniyorum, yoksulluğu yeneceğiz, yoksulluğu tarihe gömeceğiz'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik sosyal bir hukuk devleti olduğunu'' bunun anayasanın değiştirilemez maddeleri arasında yer aldığını hatırlatarak, CHP iktidarının unutulan sosyal devlet kavramını yeniden canlandıracağını kaydetti. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Sosyal devleti kurmak CHP'nin boynunun borcudur. Sosyal devleti kuracağız, etkin hale getireceğiz. Sosyal devlet çağdaşlık, uygarlık tasada ve kıvançta beraber olmak demektir. Sosyal devlet kimsenin ötekileştirilmemesidir. Yoksulluğun tarihe gömüldüğü devlet demektir. Sosyal devlet sadaka dağıtan devlet değildir. Türkiye'de bütün bireylerin onurla yaşamasının anahtarı demektir.'' CHP iktidarında aile sigortası uygulamasının başlatılacağını, hiçbir ailenin gelirsiz kalmayacağını anlatan Kılıçdaroğlu, kimseye yiyecek dağıtmayacaklarını asgari ücret miktarındaki paranın kadının hesabına yatırılacağını belirtti. CHP lideri, ''Kimse onun yoksulluğunu bilmeyecek. Bankaya gidecek memur, işçi, emekli gibi parasını çekecek. 'Benim tek güvencem sosyal devlettir' diyecek. Birilerine minnet duymayacak, özgür bir yurttaş olarak sandığa gidecek ve oyunu kullanacak'' diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendilerine ''Aile Sigortası uygulamasının kaynağının nereden bulacaklarını'' sorduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, sözlerini ''Sen yolsuzluk yapanlara, ihaleye fesat karıştıranlara, yandaşlarına para buluyorsun. Sıra fakir fukaraya gelince, 'Siz bu parayı nereden bulacaksınız'... Biz o parayı buluruz ve yoksulun hakkını koruruz. Çünkü biz halk partisiyiz, halkın partisiyiz'' şeklinde sürdürdü. -''KUL HAKKI YEMEYENLER İÇİN HER ZAMAN PARA VARDIR''- Türkiye'nin büyük ve verimli kaynaklara sahip bir ülke olduğunu, ancak bu kaynakların doğru kullanılmadığını da savunan Kılıçdaroğlu, ''İmkanınız var. Yeter ki kul hakkı yemeyecekseniz. Kul hakkı yemeyenler için her zaman para vardır'' dedi. AK Parti'nin vatandaşa, ''CHP iktidara gelirse yeşil kartlarınızı iptal edecek'' dediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, bunun bir yalan olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin herkesin kaliteli sağlık hizmeti almasını sağlayacağını belirtti. Klıçdaroğlu, salonda bulunanlara ''Değerli yol arkadaşlarım, yoldaşlarım, devrimci gelenekten gelen, halk için çaba harcayan değerli CHP'liler'' diye seslenerek, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir diğerinin de işsizlik olduğunu söyledi. AK Parti iktidarının görevde olduğu 8 yıl içinde işsizliğin giderek arttığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ''İşsizlik açlıktır, yoksulluktur, kavgadır. İşsizlik sosyal devletin dibine konmuş bir dinamittir. AKP iktidarının derdi işsizliğe çözüm bulmak, yoksulluğu çözmek değil. Bunlar bizim derdimiz. Halkın iktidarında çözmek için yola çıkacağımız ilk konu işsizlik olacak'' dedi. Konuşmasında öğretmen atamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, ''Binlerce okulumuzda öğretmen yok. Vekil öğretmenler çocuklarımızı yetiştiriyor. Ama sokakta atama bekleyen on binlerce öğretmen var. Bütün atanamayan öğretmenlere ve ailelerine sesleniyorum, halkın iktidarında atanamayan öğretmen kavramı olmayacaktır'' şeklinde konuştu. İstihdam yaratmayan bir büyümenin ekonomiye katkı sağlamayacağını da öne süren Kılıçdaroğlu, AK Parti iktidarının ekonomiyi sıcak para spekülatörlerine teslim ettiğini savundu. ''İstihdam yaratmayan bir büyüme Türkiye'nin geleceği için sağlıklı değildir'' diyen Kılıçdaroğlu, iktidarın üreteni cezalandırdığını ifade etti. Başbakan Erdoğan'ın işverenlere birer işçi işe alarak işsizliği önlemeleri önerisinde bulunduğunu, ancak gerçekçi olmayan bu önerinin ciddiye alınmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Sen devletsin. Sen niye almıyorsun? Senin elinden tutan mı var? Kendi beceremiyor işverene çatıyor. Sen beceremiyorsan beceren bir iktidar gelecektir oraya'' dedi. -''İSTERSENİZ TEK BAŞINA İKTİDAR YAPARSINIZ''- Konuşmasında emeklilere de seslenen Kılıçdaroğlu, iktidarın emeklilerin milli gelir artışından pay almasını engelleyen yasal düzenlemesiyle ''onların başına çorap ördüğünü'' söyledi. Kılıçdaroğlu, emekli olduktan sonra yeniden çalışanlardan kesilen sosyal güvenlik destek pirimini kaldıracaklarını, intibak yasasını da çıkaracaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, emeklilere, ''9 milyon kişisiniz. İsterseniz bir siyasal partiyi tek başına iktidar yapabilirsiniz. Emeklilerden en çok söz eden CHP'dir. O zaman CHP'nin çatısının altına gelin'' diye seslendi. Çiftçinin, köylünün AK Parti iktidarının yanlış uygulamaları nedeniyle yabancı bankaların, tefecilerin kölesi haline dönüştürüldüğünü de savunan Kılıçdaroğlu, bu kesimlerin kendilerine yeniden Büyük Önder Atatürk'ün sözlerindeki gibi ''milletin efendisi'' yapacak olan CHP'ye destek vermelerini istedi. Başbakan Erdoğan'ın mazotta ÖTV'nin kaldırılacağı sözünü verdiğini, ancak bu sözü yerine getirmediğini de ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Türkiye'yi gezdi ve 'mazotta ÖTV'yi kaldıracağız'' dedi. Köylü vatandaşlarımız da inandılar. Biz söz veriyoruz. CHP olarak ben söz veriyorum, benim sözüm işçi, emekli, memur, yurtsever, halkını seven Kemal'in sözüdür. Mazotta ÖTV'yi biz kaldıracağız. Sayın Başbakan diyor ki 'ÖTV'yi kaldıracağız diyorsun ama parayı nereden bulacaksınız?' Buradan sesleniyorum, kulağı iyi duysun diye. Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Benim adım Kemal Kılıçdaroğlu. Parayı bulacağım diyorsam parayı bulurum. ''