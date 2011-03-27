-KILIÇDAROĞLU: PANİĞE KAPILDILAR ANKARA (A.A) - 27.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Hep derlerdi ki 'CHP eleştirir ama hiç çözüm önerileri yok', şimdi bizim çözüm önerilerimiz karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paniğe kapıldığını görüyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, milletvekili aday adaylarıyla Anadolu Gösteri ve Kongre Merkezinde bir araya geldi. Türkiye'de 1 çocuğun bile yatağa aç girmemesini istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, yıllardır kalkınma planları hazırlandığını, politikacıların değiştiğini ama aç çocukların, yoksul insanların her zaman varlığını sürdürdüğünü, bu nedenle sosyal devleti güçlendireceklerini söyledi. Toplumun, demokrasi ve özgürlük söylemleri altında baskı gördüğünü savunan Kılıçdaroğlu, henüz basılmamış taslak kitapların yok edildiğini belirtti. Siyasi iktidarın mahkeme kararlarıyla ilgili ''Biz bu konuda ne yapacağız, yargının kararı'' dediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Biz şimdi 12 Eylül zulmü dolayısıyla kimi suçluyoruz? O dönem karar veren yargıçları mı? Kitapları toplayıp terör örgütlerinin suç unsuru olarak gösterenleri mi suçluyoruz? Hayır, darbeyi yapanları suçluyoruz 'onların sorumlusu o dur' diyoruz. Aynı tabloyu daha derinden, daha ince yaşıyoruz. Basılmamış kitaplar imha ediliyor. Aklı olanların aklına gelmeyecek bir şey ancak şeytanın aklına gelir bu kadar şey. Sonra diyorsunuz ki 'biz yapmadık'. Kim yaptı? Yargı yaptı. Bu ülkede Başbakan kim? Adına 'Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Sen Başbakansan bunları görmemezlikten mi geleceksin, yeri geldiği zaman en ağır eleştirileri yargıya yaptın, niçin burada suskun kalıyorsun?'' diye konuştu. Toplumu baskı altında tutmanın 21. yüzyıl dünyasında yeri olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Baskıcı rejimleri görüyorsunuz, birer birer kağıttan kaplan gibi gidiyorlar. O baskıcı rejimlerin altında yaşayan halk, Türkiye'ye özlem duyuyor, bizim yöneticilerimiz de onların baskıcı rejimlerine özlem duyuyor. Bu tabloyu kabul etmiyoruz'' dedi. -''EĞER ONLAR PANİĞE KAPILMIŞSA BİLİN Kİ...''- Milletvekili aday adaylarından ''ben Genel Başkan'dan daha fazla çalışıyorum, bunun için yola çıktım, bunun için çizmelerimi giydim, bunun için Anadolu'nun tozlu yollarında gezeceğim'' diyerek çalışmalarını isteyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Sizden bir şey daha istiyorum, gezerken, konuşurken bize yuh bile çekilse kızmayacağız. Demokrasiyi sindireceğiz, 'onun da bir gerekçesi vardır' diyeceğiz. 'Bana neden kızıyorsun' diye soracağız. O soruyu sormaktan korkmayacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin etnik kimliğine, inancına bir şey demeden, onlara saygı duyarak, o insanları başımızın üstünde taşıyacağız, onlara sevgiyi, özgürlüğü, demokrasiyi, güzelliği beraber getireceğiz. Hep derlerdi ki 'CHP eleştirir ama hiç çözüm önerileri yok', şimdi bizim çözüm önerilerimiz karşısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin paniğe kapıldığını görüyorum. Sizler de biliyorsunuz, eğer onlar paniğe kapılmışsa bilin ki biz doğru şeyler söylüyoruz. Bizim projelerimiz halkın nezdinde kabul görmüşse bilin ki doğru şeyler söylüyoruz.'' -''YOKSULLUĞUNUZU TARİHE GÖMECEĞİZ''- Türkiye'deki resmi yoksul sayısının 12 milyon 715 bin olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, bu rakamı hiçbir partilinin unutmamasını istedi. Kılıçdaroğlu, hükümetin 9 yılda getirdiği noktanın bu olduğunu, 1 yılda artan yoksul sayısının ise 818 bin olduğunu ifade etti. Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bu, 'herkese refah getireceğiz' diyen hükümetin acı tablosudur. Eğer bu ülkede resmi rakamlar 12 milyon 715 bin kişiyi yoksul gösteriyorsa Cumhuriyet Halk Partisinin bir çözümünün olması lazım. Çözümü getirdik, halkın önüne koyduk; Aile sigortası. Aile sigortasıyla Türkiye'yi 21. yüzyılın refah devletine dönüştüreceğiz'' dedi. Projeleri için gerekli kaynakların ülkede bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bu konuda önce yoksulluk envanteri çıkaracaklarını söyledi. İktidarın 9 yıldır bu konudaki sözünü tutmadığını öne süren Kılıçdaroğlu, ''Kaynağı yaratırız, alın terimizle yaparız. Yeri gelince böbürleniyorlar 'Türkiye dünyanın 16. ekonomisi' diye. Orada böbürleniyorsun güzel de burada da utanman lazım, 12 milyon 715 bin yoksul. Burada utanıyor musun? Hayır, üzerine şal örtüyorsun. O şalı biz kaldırdık. 12 milyon 715 bin kişiye sesleniyorum, sizin yoksulluğunuzu tarihe gömeceğiz, afişe etmeyeceğiz, sosyal devletin şemsiyesi altında gidereceğiz. Yoksulların da onuru vardır, 'onların onuru bizim onurumuzdur' diyeceğiz'' diye konuştu. -''TAŞERONLAŞMANIN KARŞISINDAKİ TEK PARTİ''- Her alanda örgütlenmenin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, emeğin örgütlenmesinin önünde 'taşeronlaşma' engelinin olduğunu belirtti. ''Taşeronlaşmanın karşısındaki tek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir, bunu unutmayın'' diyen Kılıçdaroğlu, taşeron işçilerin CHP iktidarında grevli, toplu sözleşmeli sendikal hakkı olan işçiler haline geleceklerini söyledi.