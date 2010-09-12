-KILIÇDAROĞLU: PADİŞAHLIK REJİMİNE GERİ DÖNÜYORUZ SANKİ İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Örgütsüz toplum istiyorlar, parçalanmış toplum istiyorlar. Tek söz Recep Tayyip Erdoğan olsun istiyorlar. Padişahlık rejimine geri dönüyoruz sanki'' dedi. Kılıçdaroğlu, Tuzla ve Kartal'da parti otobüsünden vatandaşlara hitap etti. Siyasete yeni başladığını ve halka, halkın çıkarları için çalışacağına dair söz verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, yapılan anayasa değişikliğiyle hak aramanın önüne geçildiğini öne sürdü. Kılıçdaroğlu, 12 Eylül'de acıyı kendilerinin çektiğini, faturayı kendilerinin ödediğini iddia eden, ''Gencecik çocuklar idam sehpalarında gitti. Peki 12 Eylül'de Recep Tayyip Erdoğan neredeydi? 2002-2010 yılları arasında 12 Eylül'ün adını niye hiç anmadı? Anayasa değişikliği ile bir şeyi daha getiriyorlar. Biz memuru bir yerden bir yere sürdüğümüz zaman, eskiden sendika memurun hakkını savunurdu. Şimdi yeni gelecek olan anayasayla, sendika memurun adına avukat tutamayacak, hakkını savunamayacak. Örgütsüz toplum istiyorlar, parçalanmış toplum istiyorlar. Tek söz Recep Tayyip Erdoğan olsun istiyorlar. Padişahlık rejimine geri dönüyoruz sanki. Sizden yetki istiyorum, yetki verin ki demokrasinin, özgürlüklerin önünü açalım. Güç verin, destek verin, Türkiye'nin önünü açalım'' diye konuştu. Türk siyasetinin henüz temizlenmediğini, arınmadığını, durulanmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Bunun içindir ki ısrarla söylüyorum, naylon faturacıları, hayali ihracatçıları bizim kaçırtmamız lazım. Bunlar ülkede milleti temsil edemezler. Milleti temsil edecek milletvekilinin, önce milleti düşünmesi lazım. Milletin çıkarlarını düşünmesi lazım. Millet için yola çıkması ve 'Halk en yüce değerdir' diye gönlüne, kalbine yazması lazım. Onun için diyorum ki güç verin, destek verin, halkın iktidarını kuralım ve ilk kez halkın iktidarında siyasi ahlak yasası çıkaralım ve Türkiye'ye temiz siyaseti, sizin ellerinizle armağan edelim.'' Başbakan Erdoğan'ın, ''Memur Kemal Efendi'' dediği için kendisine kızdığını dile getiren Kılıçdaroğlu, memur olmaktan, Kemal olmaktan, efendi olmaktan da onur duyduğunu ifade ederek, ''Ama öyle anlaşılıyor ki Recep Bey, efendi değil. Efendi olsaydı, bu ülkede 'hayır' oyu kullanan özgür yurttaşlara 'darbeci' suçlaması yapmazdı. Allah aşkına, sen kalk sana muhtıra veren adama tut Üstün Hizmet Madalyası ver, altına zırhlı araba çek, sonra da de ki; 'Ben mağdur oldum, darbe geliyor'. Buna inanacak mıyız? Zaten bunların söylediklerine inanırsak vay halimize. Bana güç verin, yetki verin, bunların maskelerini indireceğim, gerçek yüzlerini göreceksiniz siz'' diye konuştu. -''RECEP BEY'İN KAFASINI DA DEĞİŞTİRECEĞİZ''- Referandumda vatandaşlardan bir isteği olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kararsız olan yurttaşlarımız varsa, onlara söyleyin, 'hayır' derseniz demokrasinin yolu açılacaktır. 'Hayır' derseniz özgürlüklerin yolu açılacaktır. 'Hayır' derseniz barışın ve kardeşliğin yolu açılacaktır. 'Hayır' derseniz demokraside özlediğiniz uzlaşma kültürünün yolu açılacaktır. Bunu istiyoruz biz, uzlaşmak istiyoruz. Bizim kültürümüzde halkı düşünmek vardır. Bizim kültürümüzde herkesin karnının doyacağı güzel bir ülke vardır. Bizim hayalimizde, beraber yaşayacağımız, kimseyi ötekileştirmeyeceğimiz bir güzel Türkiye vardır. Bu Türkiye hayalini hayata geçirmek, beraber çalışmak, üretmek, ürettiklerimizi de mertçe bölüşmek bizim mübarek ellerimizdedir. Gelin 12 Eylülde hep beraber gidelim, 'hayır'larımızı kullanalım. Biz özgürlüğü seçeceğiz, demokrasiyi seçeceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Recep Bey'in kafasını da değiştireceğiz. Onun kafası da değişecek, ona da demokrasiyi öğreteceğiz. Özgürlüğü ona da öğreteceğiz biz.''