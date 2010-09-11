-KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜRLÜKLERİN ÖNÜNÜ AÇALIM İSTANBUL (A.A) - 11.09.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa değişikliğine göre otobüs biletlerine zam yapılması, köprü ücretlerine zam yapılması halinde yargıya başvurmanın yasak hale getirildiğini ileri sürerek, ''Yasak neyle geliyor, Recep Bey'in anayasasıyla geliyor. Onun için 'hayır' diyeceğiz ki özgürlüklerin önünü açalım'' dedi. Kılıçdaroğlu, Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde vatandaşlara parti otobüsünden hitap etti. Vatandaşların, ''Başbakan Kemal'' sloganıyla karşıladıkları Kılıçdaroğlu, ''Başbakanlığa da sıra gelecek, merak etmeyin. Önce şu 12 Eylül'ü bir halledelim'' diye karşılık verdi. 12 Eylül 1980'de en ağır bedelleri ödeyenlerin, işkencelerden geçenlerin ve acılara katlananların alanda bulunan vatandaşlar olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''Şimdi iktidar da size baskıcı bir rejim oluşturmak için acılarınızı sömürüyor. Bunu izin verecek misiniz? Sizin acılarınızı sömürenlere izin vermeyeceğiz. Ha Kenan Evren anayasası, ha Recep Tayyip Erdoğan anayasası. İkisinin arasında fark yok. Bu seslenişi bütün Türkiye'de duyurmalıyız. Baskı rejimine karşı çıkmalıyız.'' Referandumda herkesin birlik olması ve halkın gücünün gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Recep Bey demiş ki 'hayır diyenler darbecidir', yani sizler şu anda darbe planlıyorsunuz. Onun kafasını anlayamıyorum ben. Kafasının arkasında ne var onu da anlayamıyorum. Aslında biliyorum da bir televizyonda karşıma çıksaydı ona boyunu posunu gösterecektim. Korkuyor. Korkunun ecele faydası yok Recep Bey. Bir gün gelecek halka hesap vereceksin.'' Kendisini dinleyenler arasında çok sayıda genç insanın bulunduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, ''Yani demokrasi var, yani özgürlük arayışları var, yani idealler var. Bu nedenle bütün gençlere ve kadınlara sesleniyorum. Kenan Paşa gençlere karşıydı, 'gençler siyasetin dışında kalsın' diyordu. Recep Bey de öyle ama biz, gençlerle kadınlarla beraber iktidara yürüyeceğiz. Halkın iktidarını kuracağız'' diye konuştu. Kılıçdaroğlu, alandaki vatandaşlardan ''Lütfen sandığa giderken geçen sefer gidip oy kullanamayan veya 'evet' ya da 'hayır' kullanması yönünde tereddütleri olan yurttaşlarımız varsa, onlarla konuşun, onlara diyin ki 'gelecekte çocuklarınıza iyi bir miras bırakmak istiyorsanız, 1982 Anayasası'na nasıl 'hayır' dediyseniz, bu da bir darbe anayasası. Ben ona 'hayır' dedim, bu anayasaya da hayır diyorum' deyin'' talebinde bulundu.