-KILIÇDAROĞLU: ÖZGÜRCE GÖSTERİ YAPILABİLSİN İSTİYORUM İZMİR (A.A) - 06.03.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Ben İzmir'den bakınca gazetelerde özgürce yazılarını yazan gazetecileri, kürsülerinde düşüncelerini özgürce açıklayan öğretim üyelerini, sokaklarında, meydanlarında özgürce gösteri yapabilen insanların yaşadığı bir Türkiye istiyorum'' dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığıyla tamamlanan Aliağa Menderes Raylı Sistemi İZBAN'ın resmi açılışı dolayısıyla Alsancak Tren Garı'nda düzenlenen törende konuşan Kılıçdaroğlu, İzmir'in ilklerin kenti olduğunu, ilk özel gazete, ilk ticaret borsası, ilk tiyatro topluluğu, ilk özel hastane, ilk tarım satış kooperatifleri birliği, ilk iktisat kongresi, ilk uluslararası fuar, ilk makarna ve ilk zeytinyağı markasının bu kentten çıktığını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin, son olarak doğu ve batı aksını oluşturan metro hattını da yıl sonuna kadar bitirme sözü verdiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: ''İzmir şimdiden toplu ulaşımın en çağdaş, en konforlu, en ucuz yapılan metropol kenti olarak Türkiye'de tarihe geçti. Zaten toplu ulaşım araçlarında 90 dakika içinde ilk binişten sonra tüm binişlerin ücretsiz olduğu tek kent İzmir. Türkiye'de bir örnek bilmiyorum, Avrupa'da örnekleri var mı bilmiyorum. 80 kilometre mesafeyi 170 kuruşa İzmirliler kullanacak. Toplu ulaşımın kalitesi, fiyat düşüklüğü açısından İzmir yine tüm Türkiye'ye, metropollere örnek olacak.'' -''İZMİR FARKLI BİR SOLUK GETİRDİ''- Kılıçdaroğlu, İzmir'in Türkiye'de yerel yönetim anlayışına farklı bir soluk getirdiğini, bir model oluşturduğunu, taşeronlaşmanın kaldırıldığını, kentin sorunlarının derlenip toplanması anlamında önemli adımlar atıldığını belirtti. EXPO 2020 hedefinin İzmir'in hızlı büyümesine, çok önemli bir kilometre taşı olarak katkıda bulunacağını ve önemli bir sıçramanın gerçekleştirileceğini dile getiren Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu kentte yapılan işleri görmezden gelmek, başarıları gölgelemeye çalışmak İzmir gibi bir kente yapılacak en büyük haksızlık olacaktır. Biz CHP olarak Cumhuriyetin simge kenti olan İzmir ile gurur duyuyoruz. Ben İzmir'i herkesin yaşam tarzını, kültürünü, değerlerini, inancını özgürce yaşadığı bir ortam olarak görüyorum.'' İzmir'e bakınca hukukun üstünlüğünü, basın özgürlüğünü, insan haklarını, Türkiye'nin dört bir yanından gelmiş insanların hoşgörü içinde birlikte yaşayabildiği bir kenti gördüğünü anlatan Kılıçdaroğlu, ''Ben İzmir'e bakınca doğayı, denizi, havayı seven insanları görüyorum. İzmir'den bakınca, gazetelerde özgürce yazılarını yazan gazetecileri, kürsülerinde düşüncelerini özgürce açıklayan öğretim üyelerini, sokaklarında, meydanlarında özgürce gösteri yapabilen insanların yaşadığı bir Türkiye'yi istiyorum. Ben İzmir'den bakınca istisnanız herkesin ülkede yaratılan zenginlikten hakça pay alabildiği bir Türkiye istiyorum'' dedi.