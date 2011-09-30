-Kılıçdaroğlu: Özel bir gündem yoktu TBMM (A.A) - 30.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmelerinin ''özel bir gündemi'' olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamından çıkışında, gazetecilerin görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, ''İyi geçti, bildiğiniz bir görüşmeydi. Nezaket ziyaretiydi. Karşılıklı dertleştik'' dedi. Kılıçdaroğlu, ''Her iki partinin tutuklu vekillerine ilişkin bir konu gündeme geldi mi?'' sorusuna, ''Akif Bey (Hamzaçebi) açıklama yaptı zaten. O çerçevede yani. Özel bir gündem yoktu'' yanıtını verdi.