T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu: Özel bir gündem yoktu TBMM (A.A)

30 Eylül 2011 21:38

-Kılıçdaroğlu: Özel bir gündem yoktu TBMM (A.A) - 30.09.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmelerinin ''özel bir gündemi'' olmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, TBMM'deki makamından çıkışında, gazetecilerin görüşmeye ilişkin değerlendirmesini sorması üzerine, ''İyi geçti, bildiğiniz bir görüşmeydi. Nezaket ziyaretiydi. Karşılıklı dertleştik'' dedi.  Kılıçdaroğlu, ''Her iki partinin tutuklu vekillerine ilişkin bir konu gündeme geldi mi?'' sorusuna, ''Akif Bey (Hamzaçebi) açıklama yaptı zaten. O çerçevede yani. Özel bir gündem yoktu'' yanıtını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24