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Politika

Kılıçdaroğlu, Özdağ ve Halaçoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu, "Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık" dedi

13 Haziran 2017 02:36

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP’den ihraç edilen Bağımsız Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ve Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’yla iftar yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe CHP Genel Başkan Yardımcıları Haluk Koç ve Tekin Bingöl de katıldı.

Yemeğin ardından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ basın toplantısı düzenledi.

Özdağ: Kapsamlı bir değerlendirme oldu

Referandum sürecini ve referandum sonrası gelişmeleri Kılıçdaroğlu’yla birlikte değerlendirdiklerini belirten Özdağ, “Referandum sürecini ve referandumdan sonra gerçekleşen gelişmeleri değerlendirdik. Kapsamlı bir değerlendirme oldu. Ben kendisine ve CHP’ye bu davetten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Umarım görüşmelerimiz devam eder

Görüşmelerinin bundan sonra da devam etmesini dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi:

“Hocam, gayet güzel özetledi; ama küçük bir ayrıntı vereyim. Tarihten de söz ettik. Geçmişten de söz ettik. Tarihin derinliklerine sağ olsun, hocalar sayesinde değindik. Demokrasiye olan ihtiyacı birlikte vurguladık. Görüşlerimiz farklı olabilir; ama sonuçta hepimiz bu ülkede huzur içinde, birlikte yaşamak istiyoruz. Demokrasisi gelişmiş bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. Umarım bundan sonra da görüşmelerimiz devam eder.”

Kılıçdaroğlu, 1 Haziran’da da Meral Akşener’le iftar yemeğinde görüşmüştü. (ANKARA/DHA)

 

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