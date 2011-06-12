-KILIÇDAROĞLU, OYUNU KULLANDI ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi ve oğlu ile birlikte Arjantin İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, eşi Sevim ve oğlu Kerem ile 4201 nolu sandığın bulunduğu sınıfa geldi. Önce Kılıçdaroğlu, ardından eşi ve oğlu kabinlerin arkasına geçerek oyunu kullandı. Kılıçdaroğlu, okul çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi: ''Uzun bir maratonun sonuna geldik. Bugün halkın karar günü. Halkın kararına saygı duyacağız. Güzel bir hava var. Demokrasi şöleni var. Umuyorum, demokrasi ve özgürlüğü bu ülkeye getirmek için çabalarımız yerini bulur.'' Aynı okula oy kullanmaya gelen vatandaşlar da Kılıçdaroğlu'na alkışlarla destek vererek, ''Başbakan Kılıçdaroğlu'' şeklinde tezahüratta bulundular. Kılıçdaroğlu, daha sonra ailesiyle birlikte okuldan ayrıldı. -SENA KALELİ OYUNU MUDANYA'DA KULLANDI CHP Genel Başkan Yardımcısı Sena Kaleli ise oyunu Bursa'nın Mudanya ilçesinde kullandı. Sabah saat 9.15 da Bademli Mahallesi'nde bulunan Necla Orhan İlköğretim Okulu'na eşi ve kızıyla gelen Kaleli, 1008 nolu sandıkta 24. dönem milletvekili seçimleri için oyunu kullandı. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Kaleli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Seçimlere hile karışmasını istemiyoruz. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. İlgili görevlendirmeleri yaptık. Çok güzel bir seçim süreci yaşadık. Ülkemize hayırlı olsun'' dedi.