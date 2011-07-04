-KILIÇDAROĞLU: ÖYLE Mİ, BAKALIM TBMM (A.A) - 04.07.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, andiçilmemesi halinde devamsızlığın söz konusu olacağına ilişkin sözlerine, ''Öyle mi, bakalım'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu'na, TBMM'deki makamından ayrılırken, Erdoğan'ın, ''Andiçilmemesi halinde devamsızlık söz konusu olur'' yönündeki açıklamaları soruldu. Kılıçdaroğlu, ''Öyle mi, bakalım'' karşılığını vermekle yetindi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart da Meclis Başkanı'nın görev sorumluluğu gereği, halkın seçtiği milletvekillerinin hukukuna, demokrasi, halkın iradesine sahip çıkmak anlamında üzerine düşeni yapacağını söyledi. Üzerine düşenin ne olduğunun sorulması üzerine Kart, anayasal düzenlemenin biraz zaman alacağını, ancak çözümün son derece pratik, yasal düzenlemeyle yapılabileceğini belirtti. Kart, Milletvekili Seçimi Kanunu'nun, ''Milletvekili Seçilemeyecek Olanlar'' başlıklı 11. maddesinde, bir-iki cümlelik bir düzenleme yapılabileceğini bildirdi. Kart, bu noktada bir iradenin ortaya çıkması gerektiğini, ''şu yapılsın, bu yapılsın'' gibi bir dayatmacı anlayış içinde olmadıklarını dile getirdi. ''Başbakan'ın, bu süreci torpilleyen yaklaşımını kınıyoruz'' diyen Kart, ''Başbakan'ın tuzağına düşmeyeceklerini, çekmek istediği kulvara girmeyeceklerini'' kaydetti.