Kılıçdaroğlu: Oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, videolu paylaşımında “Sevgili halkım; bu ülkede iyi yaşanır, güzel yaşanır… Sorunlar var ve biz bu ülkenin sorunlarını çözmeye talibiz. Dostlarımızla birlikte çözeceğiz. Erdoğan istediği kadar kaçsın, seçimlerden sonsuza kadar kaçamayacak, bu düzen değişecek” mesajıyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Nefes alan bir Türkiye"

"Türkiye’de dünya kadar sorun var. Biz sorunlardan korkmuyoruz. CHP’nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum: Sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu sorunları samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz. Yeter artık, bu millet bıktı. Kavgadan bıktı. Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Ya çocuklar yatağa aç giriyor. Sen 20 yıldır yönetiyorsun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, 20 yılda yurt sorununu çözemedin ya. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin. Şimdi kalkmış bana bir sürü laf ediyorlar. İstediklerini etsinler, yine söz veriyorum: Bu ülkenin bütün sorunlarını çözmeye kararlıyım. Dostlarımızla beraber çözeceğiz, bütün sorunlarını. Sorunlarla boğuşan değil, nefes alan bir Türkiye’ye ihtiyacımız var."