Kılıçdaroğlu: Oylarımız MHP'ye gitti, burukluk yaşıyoruz

T24

Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e seçim sonuçlarını değerlendirdi. CHP lideri, "Beklentimiz, bugünkü oranın üzerindeydi. Ancak gerçekleşmedi. Önceki seçime göre 5 puan artış da önemli. MHP'de milletvekili sayısı azalırken, CHP'ninki arttı. Seçim sonuçları tabii ki burukluk getirdi. Bu burukluğu yaşadık. Anayasa'nın toplumsal uzlaşmayla hazırlanmasını hep söylüyoruz. Erdoğan, uzlaşmak için kapımızı her zaman çalabilir" dedi.Baraj altında kalmasın diye oylarının MHP'ye gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Beklentilerimiz gerçekleşmedi. Kurultay zamanında yapılacak" dedi.