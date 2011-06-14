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Politika

Kılıçdaroğlu: Oylarımız MHP'ye gitti, burukluk yaşıyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

14 Haziran 2011 03:00

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Seçim sonuçları tabii ki burukluk getirdi. Bu burukluğu yaşadık. Kurultay zamanında yapılacak" dedi.



Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e seçim sonuçlarını değerlendirdi. CHP lideri, "Beklentimiz, bugünkü oranın üzerindeydi. Ancak gerçekleşmedi. Önceki seçime göre 5 puan artış da önemli. MHP'de milletvekili sayısı azalırken, CHP'ninki arttı. Seçim sonuçları tabii ki burukluk getirdi. Bu burukluğu yaşadık. Anayasa'nın toplumsal uzlaşmayla hazırlanmasını hep söylüyoruz. Erdoğan, uzlaşmak için kapımızı her zaman çalabilir" dedi.

Baraj altında kalmasın diye oylarının MHP'ye gittiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Beklentilerimiz gerçekleşmedi. Kurultay zamanında yapılacak" dedi.


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