Kılıçdaroğlu: Oylar sandıkta değil YSK'da çalındı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, il başkanları toplantısında konuştu. YSK'nın referanduma ilişkin verdiği kararları eleştiren Kılıçdaroğlu, "Yüzde 51 ile kazandı deniyor ama hiçbirinin yüzü gülmüyor. Oylar sandıkta değil YSK'da çalınmış. Hırsızlığın adresi başka bir yer olmuş. Aklımıza gelmedi" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Haksız, adaletsiz ve hukuksuz bir süreç bunu sadece biz söylemiyoruz bütün dünyanın göz önünde yaşadığımız bir süreçti. Bu süreçte devletin bütün kadroları, imkânları, parası, forsu kullanıldı. Bu tür baskıların olacağını zaten biliyorduk. Sıradan bir partisi değiliz. Dünyanın en köklü 4 partisinden biriyiz. Bütün zor koşullara rağmen, direnen gelenekten geliyoruz. Baskılara boyun eğmedik. Bütün örgütüme, arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bir kez daha CHP'nin demokrasi için ne kadar önemli olduğunu sadece Türkiye'ye değil bütün dünyaya anlatmış olduk. Mücadelemiz demokrasi için dönüm noktasıdır. Anayasa görüşmelerinden itibaren bu tür baskıların olacağını zaten biliyorduk. Dini en acı şekilde istismar ettiler. Evet demenin farz hayır demenin günah olduğunu anlatmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

"Onlar toplumun en zavallı kişileridir"

YSK'nın referanduma ilişkin verdiği kararı eleştiren Kılıçdaroğlu, "Oylar sandıkta değil YSK'da çalınmış. Hırsızlığın adresi başka bir yer olmuş. Aklımıza gelmedi. Birileri araya giriyor. Doğuda sayım bittikten sonra kural değişiyor. Hakimlerin siyasal görüşleri olabilir ama vicdanı, ahlakı olmayan hakim olmaz diye düşündük. Bu kadar saygısız grubun YSK'da kümelendiğini hiç düşünemedik. Ağır konuştuğumu bu konuşmayı da onların hak ettiğini biliyorum. Bir hakim cübbe giyiyorsa, düğmesi ve iliği olmaz. Siyasi otoritenin önünde eğilen talimat ile hareket eden kişiye hakim denmez. Onlar toplumun en zavallı kişileridir. İradesiz kişilerdir" dedi.

"Kadın kollarına önem verin"

Kılıçdaroğlu, "İl ve ilçe başkanları referandum sürecinde gittikleri yere tekrar gidecek, nezaket ziyaretleri yapacak. Mührün olmadığı hiçbir belge geçerli değildir. Yüzde 51 ile kazandı deniyor ama hiçbirinin yüzü gülmüyor. Çünkü kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Kazanan biziz her yerde gururla söyleyeceksiniz, bu ülkenin ve bu ülkenin demokrasisi. Bütün dünya biliyor. Bu süreçte tam bir uyum içinde çalıştık. İl başkanlarından ricam, kadın kollarına önem verin, çalmadığımız kapıları onlar çalıyorlar, giremediğimiz yerlere onlar giriyorlar" diye konuştu.

"Nohut kadar akıl varsa..."

Kılıçdaroğlu, "YSK'ya niye güvendiniz denilebilir. Kanun maddeleri çok açıktı. Nohut kadar akıl varsa seçim maddelerini anlar. YSK'nın nasıl bir kanunsuzluğa imza attığını herkese anlatın" dedi.