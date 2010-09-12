-KILIÇDAROĞLU OY KULLANAMADI İSTANBUL (A.A) - 12.09.2010 - CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul’da oyunu kullanamadığını açıkladı. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu oyunu Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi'nde 4143 nolu sandıkta kullandı. Gazetecilerin Selvi Kılıçdaroğlu'na 'eşi Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy kullanıp kullanmayacağına' ilişkin sorusu üzerine, ''Hayırlı olsun. Eşim şu anda İstanbul'da'' karşılığını verdi. Kılıçdaroğlu, gazetecilerin aynı soruyu ısrarla sorması üzerine, ''Kendisi şu anda İstanbul'da'' şeklinde konuştu. Selvi Kılıçdaroğlu oyunu kullandıktan sonra okuldan ayrıldı.