Kılıçdaroğlu: Oturma lüksümüz yok artık

T24 - Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ne giremeyen CHP’lilerin de iktidar için çalışması gerektiğini söyleyerek“ Genel başkan da, sıradan bir kişi de, hep beraber çalışacağız. Oturma lüksümüz artık yok” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM’ye giremeyen CHP’lilerin de iktidar için çalışması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, büyük yankı uyandıran “Recep Bey” ifadesini kendisinin bulduğunu belirterek, “Deniz Beye de (Baykal) Deniz Bey diyoruz” dedi.Milliyet'e konuşan Kılıçdaroğlu, kurultay sonrası şunları söyledi:



İlk gece nasıl geçti?



Yorucu bir gündü. Bir hayli yorulmuştuk. Erken saatlerde uyudum. 23.30 civarında.



Yatağa girdiğinizde ne hissettiniz?



Yorgunluk vardı. Kesintisiz bir uyku çekerim dedim ama olmadı. Bölünüyor gece. Telefonlar geliyor. Ev de biraz kalabalıktı, abimler falan gelmişti İzmitten.





‘Güzel bir liste’





Liste sizi tatmin etti mi?



Her listenin kendine göre artısı eksisi tartışılabilir. Bana göre güzel bir liste. Önemli olan isimler değil. Çünkü, her CHP’li PM’ye girsin girmesin iktidar olmak için çalışmak zorundadır. Genel başkan da, sıradan bir kişi de, hep beraber çalışacağız. Oturma lüksümüz artık yok. Türkiye’nin her yerinden gönüllü çalışmak için arıyorlar.



Grup toplantısını Zonguldak’ta mı yapacaksınız?



Orada bir maden faciası oldu. 30 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Acılarını paylaşmak için gidelim dedik. Büyük olasılıkla salı günü (yarın) gideceğiz. İsteyen arkadaşlarla gideceğiz, grup toplantısı değil. Kalabalık olursak, otobüsle gideriz. Zonguldak’tan sonra bir takvim yapılacak. Bir gün Trakya olacak bir gün Diyarbakır, Türkiye geneline yayılacağız.



Kurultayda heyecanlı gibiydiniz.



Orada konuşurken heyecanlanmamak mümkün değil. Salonun heyecanını hissediyorsunuz. Çok kurultay gördüm ama bu defa farklıydı. Çıtayı yüksek yere koyduk, onu devam ettirmek zorundayız.





‘Gelenek filizlenecek’





“Devrim” ve “faşizm” sözcükleri yıllar sonra ilk defa duyuldu.



CHP’nin geleneğinde devrimcilik ve değişim var. O gelenek yeniden filizlenecek.



Başbakan kutlamadı, ne düşünüyorsunuz?



Sayın Başbakan mazbatamı almamı bekliyor olabilir. Kendi takdiri, birşey diyemiyoruz. Yeni bir sayfa açtık. Yola çıkacağız, yolumuz fazla uzun değil, kısa, onun için koşacağız. Ama, ilk seçimlerde iktidar olacağız.



Konuşmanızı nasıl hazırladınız?



Çok değişik yerlerden öneriler geldi. Kafamda ise çok farklı bir model vardı. O model içinde hazırladım.



‘Recep Bey’ saygının ifadesiRecep Bey demek sizden mi çıktı?



Evet. Ama Sayın Arınç, küçültücü bir ifadeymiş gibi algı oluştuğunu söyledi. “Biz hep ‘Sayın Başbakan’ ve ‘Sayın Erdoğan’ deriz” diye. Biz “Deniz Bey” diyoruz. Deniz Bey derken Deniz Beyi küçültmek diye birşey yok. Tam tersine saygının bir ifadesidir. Recep Beyin de alınması gereken bir ifade değil. Öyle bir algıya niye kapıldılar, anlamakta zorluk çekiyorum.



Genel Merkez’de makamınıza ne zaman geçeceksiniz?



Mazbatadan önce gitmek çiğlik olur.



Eşinize de sorabilir miyim?



Takdir ona ait. Demokrasi bizim evde de var ama isterseniz şiddet uygulayarak kestirelim. (gülüşmeler)



Taksi durağı rekabeti



Kendisini arayanları, “10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer aradı, son derece mutlu olduğunu söyledi. Sayın MHP lideri Devlet Bahçeli ile Necmettin Erbakan bey aradı. TÜSİAD’tan Ümit Boyner aramış ama görüşemedik. TİSK’ten Refik Baydur aradı” diye anlatan Kılıçdaroğlu, “Bir taksi durağından aradılar. ‘22 kişiyiz burada, hepimiz sizi destekliyoruz’ dediler. Onları da birgün ziyaret edeceğim” dedi.



Evi mütevazı, tabloları iddialı



Çukurambar semtinde yaşayan Kılıçdaroğlu çiftinin konuklarını ağırladıkları salonda, duvardaki tablolar dikkati çekiyor. Kılıçdaroğlu’nun, mal beyanında da önemli bir yer tutan mini resim koleksiyonunda, 2’si Nuri Abaç, 2’si Hüseyin Yüce, 2’si Fikret Otyam’a ait eserler yer alıyor.