Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alarak kampüse kadar bıraktı

ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.



(FOTOĞRAFLAR)