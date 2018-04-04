Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alarak kampüse kadar bıraktı
ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı
04 Nisan 2018 21:08
ANKARA (DHA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
(FOTOĞRAFLAR)
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir