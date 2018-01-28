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Politika

Kılıçdaroğlu: Osmanlı'da millet mi vardı, cumhuriyetle beraber oldu

"Dikta yönetimlerine karşı, mücadele kolay değildir, her mücadelenin bir bedeli vardır, o bedeli onlara ödeteceğiz"

28 Ocak 2018 16:43

CHP Gençlik Kolları Kongresi'nde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda Cumhuriyet'i kurduğunu hepimizin bilmesi lazım. Osmanlı'da millet mi vardı? Cumhuriyetle beraber oldu" dedi.

Kılıçdaroğlu konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz Cumhuriyet'in özgür ve eşit bireyleri olduk. Cumhuriyet kurulmasaydı belki böyle bir toplantı dahi yapamacaktık."

Kılıdçaroğlu, "Dikta yönetimlerine karşı, baskılara karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır. O bedeli onlara ödeteceğiz" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Osmanlı battığında bir metre milli demir yolu yoktu. Osmanlı'nın parasını basacak milli bankası yoktu. Övgüler düzüyorlar. Osmanlı'nın silahı yoktu. Osmanlı'nın ordularının başkaları yönetiyordu. Toplu iğne üretemiyorlardı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi koşullarda Cumhuriyet'i kurduğunu hepimizin bilmesi lazım. O zor koşullarda Türkiye'yi demir ağlarla ördü. 1930'da Merkez Bankası'nı kurarak kendi milli paramıza sahip olduk. O zor koşullarda 1921'de Çocuk Esirgeme Kurumu'nu kurdu. 1925'te Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attı. Kırıkkale'de Makina Kimya kuruldu. Bu gerçeğin hepimiz tarafından bilinmesi gerekiyor. Bütün gençlerimiz tarihi, Osmanlı'nın hangi koşullarda battığını iyi bilecek. Geçmişini bilmeyen geleceğini sağlıklı inşa edemez. Bu güruh geçmişini bilmediği için geleceğini inşaedemiyor.

Osmanlı'da millet mi vardı? Cumhuriyetle beraber oldu. Kimse sarayın, padişahın kulu kölesi olmadı. Hepimiz Cumhuriyet'in özgür ve eşit bireyleri olduk. Cumhuriyet kurulmasaydı belki böyle bir toplantı dahi yapamacaktık.

Şimdi bize kahramanlık taslıyorlar. Gençlerin tarihsel arka planı çok iyi bilmesi lazım. Düne kadar her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına alan adam bize milliyetçilik dersi veriyor. Hadi canım sende.

Daha düne kadar Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilirken bu kahramanlık edebiyatı yapanlar neredeydi? Unuttuğumuzu mu sanıyorlar? Hep birlikte bu ülkenin geleceği için güzel şeyler söylemeliyiz. Hiç kimse unutmasın. Bu topraklarda en güçlü olanlar bizleriz. Çünkü bizler insan haklarını, demokrasiyi savunuyoruz.

Dikta yönetimlerine karşı, baskılara karşı mücadele kolay değildir. Her mücadelenin bir bedeli vardır. O bedeli onlara ödeteceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bizim hedefimiz ne? Çağdaş uygarlığı yakalamak. Bizim gibi düşünmeyen insanların da özgürce konuşmasını sağlamak. Güçlü bir sosyal devleti ayağa kaldırmak.

Aukat iddiası

Bu ülkede adalet yok. Yargı siyasi otorite tarafından teslim alınmış. Yargı, hukukun üstünlüğü ve vicdanına göre karar vermiyor artık. Saraydan talimat bekliyor, ‘nasıl karar vereceğim’ diye. Devreye giren avukatları çok iyi biliyorum. Yakında onların da ismini açıklayacağız. Hangi avukatların kimlerin temsilcisi olarak nereye gittiğini çok iyi biliyoruz.”

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