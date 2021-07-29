Kılıçdaroğlu: Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, canlıların hesabı sorulur; bu konuda hepimiz biriz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da hâlâ süren, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve pek çok alanın yandığı yangının ardından Marmaris'te de orman yangını çıkmasıyla ilgili olarak, "Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'nın ardından Marmaris'te de orman yangını çıkmasıyla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi de Marmaris’ten yangın haberleri geliyor. Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!"