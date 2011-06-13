Kılıçdaroğlu: Örgüt başkanlarını gerekirse görevden alacağım

T24 - CHP'de yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ''Tek tek örgüt başkanlarını çağıracağım ve gerekirse görevden alacağım'' dedi.







CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında 2011 milletvekili genel seçim sonuçları değerlendirildi. Milliyet’in edindiği bilgiye göre MYK toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ankara, İstanbul, İzmir, Adana gibi metropoller de dahil tüm sonuçları en kısa sürede masaya yatıracağım. Başarıyı ödüllendirip, başarısızlığın hesabını soracağım. Tek tek örgüt başkanlarını çağıracağım ve gerekirse görevden alacağım” dedi.

Üyelerden destek Toplantıda geçmişten bu yana CHP’nin oy oranları kıyaslanarak, seçimden çıkılan noktanın başarısız olmadığı değerlendirilmesi yapılırken, MYK üyelerinin tamamının da Kılıçdaroğlu’na destek verdiği bildirildi.

Seçimden sonra kısa süre içerisinde CHP tüzüğünde değişiklik için düğmeye basılması bekleniyor. Kılıçdaroğlu, daha önce “Tüzüğü değiştireceğiz ve oy oranı düşen bir bölgedeki örgüt yönetimi otomatikman düşmüş sayılacak” diyerek bu değişikliğin işaretini vermişti.

Öte yandan CHP listelerinden, gazeteci ve BM görevlisi Şafak Pavey’in de aralarında bulunduğu 3 engelli aday milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.





