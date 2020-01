Kılıçdaroğlu: Güneydoğu'da operasyon izni vermeyenler hakkında suç duyurusunda bulunacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, imzalanan göçmen anlaşmasıyla Türkiye'nin açıkça bir tampon bölge haline geldiğini söyledi. CHP'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Kılıçdaroğlu, Çözüm Süreci döneminde şehirlere silah yığınağı yapıldığına dikkat çekerek, sorumlunun dönemin başbakanı ve bakanları olduğunu belirtti. Operasyon izni isteyen güvenlik güçlerinin müdahalelerinin engellendiğini de vurgulayan Kılıçdaroğlu, il başkanlarının operasyonları engelleyenler hakkında suç duyurusundan bulunmasını istedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:

‘’Operasyon için izin isteniyor, vali altına not düşmüş, gerek yoktur diye. Kimin izni ile bunu bir vali yapabilir. Merkezden talimat gitmeyince bir vali bunu yapabilir mi? Terör örgütünün bugün şehirleri silah deposu haline getirmesini sağlayan temel aktör AKP'nin yöneticileridir. Dönemin Başbakanı, şimdi bakan ve Başbakanlarıdır. Önümüzdeki günlerde her il başkanımızdan rica ediyoruz. Gideceksiniz, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacaksınız. Şimdi bağırıyorlar, neden böyle oldu diye. Sen yaptın, sen bu hale getirdin. Bunun üzerinde durmayacak mıyız.Yapılanları görmezlikten mi geleceğiz. Bunların tamamını halkımıza çok iyi anlatmamız gerekiyor. Gelen her şehidin sorumlusu iktidarda olanlardır ve o koltuklarda oturanlardır. Bu tablo turizmi vurdu, yeni şehitlerin gelmesine yol açtı, ekonomiyi, demokrasiyi vurdu."

“Hodri meydan, bütün

dokunulmazlıkları kaldıralım’’

Dokunulmazlık hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, "Şu günlerde dokunulmazlık konusu gündemde. Biz kürsü dokunulmazlığı hariç bütün dokunulmazlıkların kaldırılmasını istiyoruz. Hiçbir parlamenter söylediklerinden dolayı şu veya bu şekilde yargılanmamalı, hapse atılmamalı. Gelsinler bu çerçevede 83'üncü maddeyi yeniden düzenleyelim. İlkemiz tavrımız bu. Çünkü yolsuzluk yapanların ihaleye fesat karıştıranların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeri yok. Ne işi var yolsuzluk yapanın TBMM'de. Diyorlar ki; 'Anayasal bir düzenleme yapalım, Anayasaya geçici bir madde ekleyelim. Mevcut bütün dokunulmazlıkları kaldıralım. Yeni dokunulmazlık gelirse raflarda kalsın.' Yani çifte standart. Anayasada değişiklik mi yapıyorsunuz niye geçici madde koyuyorsunuz? Aynı paralelde düzenlemeyi yapalım, Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım. Eski hırsız kötü de yeni hırsız mı iyi? Eski dalavereci kötü yenisi mi iyi oyacak? Kuralı koyalım 83. maddeyi getirelim ve parlamentodan geçirelim. Avrupa Birliği ülkelerinde dokunulmazlıklar var onları örnek alalım. 'Hayır geçici madde olacak eskileri göndereceğiz, yenileri koruyacağız' diyorlar. Ama diyorlarsa ki biz bunu getireceğiz, getirin hodri meydan, bütün dokunulmazlıkları kaldıralım" diye konuştu.

“Bedeli önce siyasetçi ödeyecek’’

Kılıçdaroğlu "Şöyle bir kaygı var bazı çevrelerde 'Yargı bağımsız değil, CHP milletvekillerini içeri atarlar.' Bizde öyle bir kaygı yok. Eğer demokrasi adına bir bedel ödenecekse o bedeli önce siyasetçi ödeyecek. Hani var ya büyük ozanımızın söylediği; 'Sen yanmazsan ben yanmazsam nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa' Gerekirse bedel ödeyeceğiz. Gerekirse hapse gireceğiz ama asla ve asla demokrasiden dönmeyeceğiz. Dokunulmazlık dosyaları elbette kaldırılsın. Ben bu değişikliği yapalım derken tarihe not düşmek istiyorum. Ahlak çifte standardı kaldırmaz. Eskinin hırsızla yeninin hırsızı fark etmez. Rahmetli Mumcu derdi; 'Katil katildir sağcısı solcusu olmaz.' Gel ilkeli davranalım 83'ü değiştirelim kürsü dokunulmazlığı hariç. Hodri meydansa hodri meydan diyoruz. Siyasette ilkeli olmak çok önemlidir. Tutarlı olmak, ahlaklı olmak çok önemlidir. Vesayet altında bir başbakanlık olmaz. Vesayet altında ülke yönetilmez. TBMM Başkanının parlamentoya, bizim önerimize sahip çıkması gerekiyor. Bir kural getirelim ana madde olsun Türkiye'yi bu ayıptan kurtaralım. Biz hazırız onlar da hazırsa hemen yapalım" dedi.