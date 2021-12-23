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Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki yaz hep birlikte gıda krizi yaşayacağız

“Kırsal boşaldı; Üretimi kimle yapacaksın?"

23 Aralık 2021 23:40

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Önümüzdeki yaz hep birlikte bir gıda krizi yaşayacağız. Hükümet bunun ne kadar farkında. Emin olun bilmiyor. Gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa çok daha dramatik sonuçlar çıkabilir ortaya. Yani paranız olsa bile bir şeyleri bulamayabilirsiniz. Bunun önlemini bugünden almak gerekiyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'da Adana Çiftçiler Birliği’ni ziyaret ederek Birlik Başkanı Mutlu Doğru ve birlik üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, kırsalda genç kalmadığını, bu durumun Türkiye için ciddi bir tehlike olduğunu anlatarak, “Kırsal boşaldı. Üretimi kimle yapacaksın. Köylerde yaşlılar kaldı sadece. Gençlerin çalışması lazım, üretmesi lazım. Bunun için de bir önlem alınması lazım.” dedi.

Havza bazlı planlama yapılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti;

"Çiftçinin zarar edeceği bir modeli sıfırlamamız gerekiyor"

"Kim neyi ekecek, önceden herkesin bunu bilmesi lazım. Adana mı, oturulur konuşulur. Adana’nın toprak analizleri yapılır, buğday mı, arpa mı, karpuz mu ekilecek havza bazlı planlama yapılması lazım. Planlama yapıldıktan sonra kimin ne ekeceği belli olacak. Artı onun maliyetine bakmak lazım. Üstüne makul bir kar koyacaksınız. Maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olur. Bu taban fiyatın üstünde çiftçi ektiği ürünü daha yukarı bir bedelle satıyorsa, ihracat yapıyorsa hiçbir sorun yok. Daha yüksek bedelle satabilir. İç piyasaya satabilir, ihracat yapabilir, sanayiye satabilir, kendisi bilir ama taban fiyatın altına düştüğü zaman devletin onu satın alması lazım. Böylece çiftçinin zarar edeceği bir modeli sıfırlamamız gerekiyor."

"Çiftçi ekmiyor, ekse zarar edecek zaten"

Adana’da 130 civarında çiftçinin, çiftçi kayıt sisteminden çıktığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, olası bir gıda krizine dikkat çekti.

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