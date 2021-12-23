Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki yaz hep birlikte gıda krizi yaşayacağız

Kılıçdaroğlu, “Çiftçi ekmiyor, ekse zarar edecek zaten. Geçen bir grup çiftçiyle konuşurken dediler ki, ‘Gübre atılması gereken tarlaların sadece yüzde 20’sine gübre atıldı’ Çok pahalı, insanlar o gübreyi alamıyorlar ve o tarlalarına atamıyorlar. Önümüzdeki yaz hep birlikte bir gıda krizi yaşayacağız. Hükümet bunun ne kadar farkında. Emin olun bilmiyor. Defalarca gittiğim her yerde de uyarıyorum. Gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa çok daha dramatik sonuçlar çıkabilir ortaya. Yani paranız olsa bile bir şeyleri bulamayabilirsiniz. Bunun önlemini bugünden almak gerekiyor.” dedi.

Ziraat Bankası’nın çiftçiye destek vermesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Çiftçilerin aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız"

"Halk Bankası’nın esnaf dostu, Ziraat Bankası’nın da çiftçi dostu olması lazım. Siz çiftçiye destek vereceğiniz yerde kalkıyorsunuz ‘Şu televizyonları ve gazeteleri al, sana 700 milyon dolar para vereceğim… ‘Zamanı gelince de ‘Parayı ödemiyorum.’ diyor. Buyur, bir çiftçi de desin bakayım, Ben kredimi ödemiyorum.’ diye, traktörüne haciz, hayvanlarına haciz, bu adalet mi ya?

Biz çiftçilerin aldıkları kredilerin faizlerini sıfırlayacağız. Esnaf içinde aynı kararı aldık. Halk Bankası’ndan ya da diğer bankalardan aldığı kredilerin faizlerini sileceğiz."

"Çiftçinin ürününe de dolar garantisi verin"

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı uygulaması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Siz bankaya yatırdığınız mevduat faizini eğer kur karşısında düşük alıyorsa faize dolar garantisi veriyorsunuz. Faize dolar garantisi verdiğinize göre çiftçinin ürününe de dolar garantisi verin. Niye yapmıyorsunuz? Üstelik çiftçi üretiyor, 84 milyon insanın karnını doyurmaya çalışıyor. Fiyat artışlarından dolayı çiftçiyi suçlamak o tam bir felaket. Çiftçinin ürettiği belli zaten. Maliyet kavramını siyasi iktidarın yeteri kadar içselleştirdiğini düşünmüyorum.” dedi.