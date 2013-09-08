Kılıçdaroğlu: Olimpiyatlar mutlaka İstanbul'a gelecektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapmasını büyük bir heyecan ve umutla beklediklerini ancak maalesef bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, "Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte olimpiyatlar mutlaka Türkiye'ye gelecektir, İstanbul'a gelecektir. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'a olimpiyat yakışır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'nin 2020 Olimpiyatlarına adaylığının dün akşam neticelenmesi nedeniyle heyecanlı bir gün geçirildiğini söyledi.

İstanbul'un olimpiyatlara ev sahipliği yapmasını büyük bir heyecan ve umutla beklediklerini ancak maalesef bunun gerçekleşmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ama umudumuzu yitirmeyeceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte olimpiyatlar mutlaka Türkiye'ye gelecektir, İstanbul'a gelecektir. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'a olimpiyat yakışır" diye konuştu.

Olimpiyatların barış, dostluk, kardeşlik, kültürlerin birleşmesi, centilmence yarışma anlamına geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, savaşın olduğu yerde olimpiyatların olamayacağını da söyledi.

Kılıçdaroğlu, 1945 yılından bu yana savaşlarda 25 milyonu aşkın insanın hayatını kaybettiğini bildirerek, savaşın insanlığa büyük bedeli olduğuna söyledi. AB'nin Avrupa'da barışı sağlamak için kurulduğunu işaret eden Kılıçdaroğlu, son 10 yılda 2 milyondan fazla çocuğun savaşlarda öldüğüne dikkati çekti. "Savaş, acıdır, gözyaşıdır, dramdır, yoksulluktur, geri kalmışlıktır" diyen Kılıçdaroğlu, o nedenle savaşı aklı başında olan hiç kimsenin savunamayacağını vurguladı.

Kılıçdaroğlu, "Niye savaşı savunuyoruz, neden savaş çığırtkanlığı yapıyoruz. Evlatlarımızı, gencecik fidanlarımızı neden savaş meydanlarına sürmeye çalışıyoruz. Neden birbirimizi kırmaya, öldürmeye çaba harcıyoruz" diye konuştu.



'Savaşı savunmak cinayeti savunmaktır'

İsmet İnönü'nün 2. Dünya Savaşı sürerken izlediği politika ile bir kişinin dahi burnunun kanamasına izin vermediğini anlatan Kılıçdaroğlu, devlet adamlığının bunu gerektirdiğini kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de "Bir ulusun hayatı tehlikeye girmedikçe savaş bir cinayettir" dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, CHP'nin temel ilkesinin de bu olduğunu vurguladı. Barışı her ortamda savunacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, savaşın en son atılması gereken adım olduğuna dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu, "Savaşa 'hayır' demek, barışa 'evet' demektir. Savaşı savunmak cinayeti savunmaktır. Hepimizin bütün yurttaşlarımızın üzerinde titizlikle durması gereken konu budur. Onun için biz sonuna kadar 'savaşa hayır' diyoruz. Kendi ülkemizde, bölgemizde, coğrafyamızda, dünyada savaşın olmadığı barışın egemen olduğu bir düzen istiyoruz bizim ana hedeflerimizden biri budur" dedi.



