Kılıçdaroğlu: Önümüzdeki hafta Trakya'da Roman çalıştayı yapacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki hafta Trakya'da Roman çalıştayı yapacaklarını belirterek, "Roman kardeşlerimize hizmet etmek çok değerlidir. Onlar kamudan, kamu bürokrasisinden fazla yararlanamadılar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Konak Belediyesinin ilçede faaliyete geçirdiği 13 tesisin toplu açılışını gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi. Yenişehir'de bulunan Engelsiz Köy'de konuşan Kılıçdaroğlu, "Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Bu ülkede barış, huzur, kardeşlik nasıl olur göstereceğiz.

Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. 100. yılda Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına en güzel hediyemiz olacak. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız çalışıyorlar. Görevlerini yapıyorlar. Merak etmeyin önümüzde güzel günler var. Hep beraber sandık gelecek ve demokrasiyi ayağa kaldıracağız" diye konuştu.

Belediyenin projelerini başarılı bulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanlarımıza, 'Harcadığınız para sizin değil milletin parası. Hangi yatırımı yapıyorsanız mutlaka halka söyleyin' dedim. Şimdi projeleri izlerken her yatırımın altında yapım bedelinin de yer aldığını gördüm. Bunu dikkate aldığınız için teşekkür ederim. Sosyal devlette her yurttaşa devletin el uzatması gerekiyor. Engellilere pozitif ayrımcılık yapması lazım ama maalesef çoğu kentte engellileri eve hapsediyoruz. Eğitimlerine yeterli özeni göstermiyoruz. Bu bağlamda Engelsiz Köy ile pozitif ayrımcılık yapmışsınız. Sizi yürekten kutluyorum. Belediye başkanlarımıza, 'Size oy versin vermesin tüm kente hizmet götüreceksiniz' dedim. 'Ayrımcılık yapmayacaksınız ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız' dedim. Bunun gerçekleştiğini görüyorum. Yapacağınız kentsel dönüşüm projenizde de bolca yeşil alan vardı. Bitince tabii gelip ağaçları göreceğiz. Yeşilin artmasını istiyoruz. Kentsel dönüşüm yapılırken mahalle kültürü unutulmamalı. Aynı mahallede yaşayan insanlar bazen düğünlerini, taziyelerini beraber yaparlar. O kültür çok değerli bir kültürdür. Kentsel dönüşümde o kültürün unutulmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Roman çalıştayı

Önümüzdeki hafta Roman çalıştayı yapacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Roman kardeşlerimize hizmet etmek çok değerlidir. Onlar kamudan, kamu bürokrasisinden fazla yararlanamadılar. Önümüzdeki hafta Trakya'da Roman çalıştayı yapacağız. Bana 'Demokrat amca' diyorlar ama muhtarlar aslında mahallenin demokrat amcaları, demokrat babaları, demokrat kardeşleri. Mahallede sorun olduğunda kapısı ilk çalışan kişi muhtarlar. Muhtarlık kurumunun daha güçlendirilmesi lazım. Bugün bu konuyu konuşamasak da eğer muhtarlar toplantısı yapılırsa elbette gelirim. Bütün bunları ayrıntılı şekilde anlatırım" dedi.

Kılıçdaroğlu, açılış kurdelesini kesmesinin ardından Engelsiz Köy'ü gezdi.