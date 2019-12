-KILIÇDAROĞLU: ''ÖNCE VATANDAŞIN BOĞAZINA BAK'' KONYA (A.A) - 12.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ''Kanal İstanbul'' projesini eleştirerek, ''Hatırlarsınız değil mi? Bu gelenekten gelen birisi de Kayseri'ye deniz yapacaktı, denizi de kapaklı yapacaktı. O hayallere karnımız tok. Milletin derdini, milletin boğazını düşün. 2.5 aylık çocuk 21. yüzyılın Türkiye'sinde annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa sen hangi boğazı düşünüyorsun, vatandaşın boğazına bak sen önce'' dedi. Kılıçdaroğlu, partisince Konya'da Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara seslendi. İnsanın, inancıyla, duruşuyla, düşüncesiyle Allah'ın yarattığı en değerli varlık olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Onun başımızın üzerinde yeri vardır; onun derdiyle ilgileneceğiz biz, onun derdini çözeceğiz biz, onun inancına saygı göstereceğiz biz. Allah ile kul arasına kimsenin girmeye hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Kimsenin elinde öyle bir terazi de yoktur... Bu ülkede yoksulluk varsa çözecek tek adres var; 6 ok, CHP. Halkın Partisi diyoruz ona. Hiçbir zaman hiçbir yerde, yurttaşın derdiyle ilgilenmek dışında bizim başka bir işimiz yok. Vatandaşın derdi bizim derdimizdir. Biz Türkiye'nin rantına değil, Türkiye'nin sorunlarına talibiz. Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz, onun için mücadele ediyoruz, amacımız, hedefimiz bu. İnşallah Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız'' diye konuştu. Kendilerine ''yeni CHP'' dediklerini belirten Kılıçdaroğlu, ''Halkıyla kucaklaşan CHP dedik, inançlara ve kimliklere saygılı olan CHP dedik; tarihini, dokusunu Kuvayı Milliye'den alan, geleceğe umutla bakan. Çocukların yatağa aç girmediği, güzel bir Türkiye'yi kurmak için yola çıkan CHP dedik. Biz önce bizim insanımız kazansın, önce bizim insanımız zenginleşsin, dünyaya meydana okuyacaksa gücüyle, kuvvetiyle, birikimiyle, üretimiyle meydan okusun dedik. Onun için kendimize yeni CHP dedik, onun için 'biz vatandaşın, halkın partisiyiz' dedik'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: ''Usta, sahte ustaların rakamlarını vereceğim size. Meraklanmayın onların ezberini bozdum, kimyasını bozdum, şifrelerini de çıkaracağım, hiç meraklanmayın. 2002'de hapisteki tutuklu ve hükümlü sayısı 59 bin 429 kişi. 28 Nisan 2011, hapisteki tutuklu ve hükümlü sayısını veriyorum 123 bin 916. 59 binden 123 bine hapisteki vatandaşımız çıkmış. Bu sahte ustaların yaptığı bir şey daha var. Hapiste yatacak yeterli yer olmadığı için bu sürede 49 tane daha yeni hapishane yaptılar. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun bir dakika düşünün. 49 hapishane yerine 49 tane fabrika yapsalar bizim insanımız oradan evine helal ekmek götürse günaha mı girerlerdi? Bunların ustalıkları da sahte. Kendi işleri için ustalar. Ne diyordu? 'Ben yürütmenin başıyım diyordu.' Biz de biliyoruz zaten sen yürütmenin başısın, o işlerin ustasısın sen. Onun için her yerde, her ortamda yurttaşların çıkarlarını savunmak benim boynumun borcudur.'' AK Parti'nin ''İstikrar Sürsün'' şeklinde afiş yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Hangi istikrar? Bu düzen sürsün diyorlar...'İstikrar sürsün' diyorlar değil mi? 2002, vatandaşın borç miktarı 6 milyar 605 milyon lira, geliyorum 2010'a, vatandaşın borcu 6 milyardan 175 milyar 633 milyon liraya çıkmış. Bu rakamlar benim rakamlarım değil, devletin rakamları. Şimdi diyorlar ki, 'aman ha, CHP gelirse faizler yükselir' diyorlar. Buradan söylüyorum, Konya'dan söylüyorum, bütün Türkiye duysun, CHP gelirse vatandaşı borç batağından kurtarmak benim boynumun borcudur. Acaba bu iktidar olanların borcu var mı? Dünyalıklarını yaptılar, vatandaşı borç batağına soktular. Dünyanın faizini, yabancı sermaye diye ödüyoruz. Sıcak para geliyor, örnek vereceğim size, Türkiye'ye 1 milyon dolar getirin iki ayda 60 bin dolar faiz geliri elde ediyorsunuz, kemiksiz. İki ayda 60 bin dolar kazanan var mı? Bu 60 bin doları kim ödüyor? Bu 60 bin doları siz ödüyorsunuz. Sizi niye bu kadar borçlandırdılar? Bu sahte ustalara bir örnek daha vereceğim, fabrikaları sattılar 30 milyar dolar para topladılar. Borcumuz azaldı mı?... Bunların düzeni bu, haramilerin düzeni, haramilerin düzenini yıkıp halkın düzenini kuracağım. Konya'da bütün mütedeyyin yurttaşlarıma sesleniyorum; yolsuzluk yapmayacağım, yolsuzluk yapanlardan hesap soracağım. Kul hakkı yemeyeceğim, kul hakkı yiyenlerden hesap soracağım. Siyasette zenginleşmeyeceğim, her kuruşun hesabını vereceğim.'' Başbakan'a televizyon ekranın da buluşma teklifi yaptığını anımsatan Kılıçdaroğlu, bu teklifini tekrarladı. Kılıçdaroğlu, ''Çıkabilir mi, gelebilir mi? Şimdi soruyorum. Bütün mütedeyyin yurttaşlarıma soruyorum. Kul hakkı yiyenler Kemal kardeşinizin karşısına çıkamaz, yolsuzluk yapanlar Kemal kardeşinizin karşısına çıkamaz. Sandığa giderken eğer kul hakkı yiyenler bu düzeni sürdürsün diyorsanız ona bir şey diyemem. 'Hayır, artık bu millet soyula soyula bir şey kalmadı, yazık, günahtır bu millete' diyorsanız, bu ülkede temiz siyaset olsun, namuslu insanlar iktidar olsun, onlar gelsinler diyorsanız, CHP'ye oy verin. Konya'dan yine bütün yurttaşlarıma sesleniyorum; efendim 'ben onunla televizyonda bir araya gelmem', bakınız, ABD'ye, İngiltere'ye, Fransa'ya, Japonya'ya, Almanya'ya bakınız her seçimde liderler bir araya gelirler, konuşurlar, millet seyreder gider oyunu ona göre verir. Eğer bir adam televizyona çıkmaktan korkuyorsa arkasında karanlık noktalar vardır ama Kemal kardeşiniz onun maskesini indirmeye kararlı, indireceğim gerçek yüzünü göreceksiniz'' diye konuştu. -''ŞİFRE VARSA NASIL KOPYA OLMAZ''- ''YGS'de şifre'' iddialarına da değinen Kılıçdaroğlu, ''Önce 'şifre yok' dediler, sonra 'sehven olmuş' dediler, sonra 'şifre var' dediler. Şimdi geldiler 'şifre var ama kopya yok' dediler. Bütün Konyalı kardeşlerime sesleniyorum; Allah aşkına, şifre varsa nasıl kopya olmaz? Şifreyi birisi için yaparsınız herhalde, yandaşın için yaparsın. 1 milyon 700 bin çocuğun annesine sesleniyorum; bu çocukların umutlarıyla oynayan o çocukları perişan edenlere oy vermeyin'' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, 1 milyon 700 bin gençten de yakınlarına ''benim geleceğimle oynayanlara oy vermeyin'' çağrısı yapmalarını istedi. Ezan okunduğu için konuşmasına bir süre ara veren Kılıçdaroğlu, ezan sonrası konuşmasına devam etti. Aile Sigortası Projesi ile ilgili bilgi veren Kılıçdaroğlu, hükümetin bu projeye karşı propaganda yaptığını söyledi. Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ''Deniz Feneri davasını unutmamalarını'' istedi. -''MİLLETİN DERDİNİ, MİLLETİN BOĞAZINI DÜŞÜN''- Kılıçdaroğlu, emeklilerin sorunlarını en çok kendisinin dile getirdiğini belirterek, 9 milyon emekli olduğunu ve tamamının oyunu istediğini söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarlarında intibak yasasını çıkararak, emeklilerin milli gelir artışından pay almalarını sağlayacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, ''Emeklilere sesleniyorum; iki seçenek var. Ya onurlu yaşam ya sürünmeye devam. Sürünmeye devam adres AKP, onurlu yaşam adres CHP'' dedi. Meydanda ''İstanbul Boğazını bırak, çiftçinin boğazına bak'' yazılı bir pankart olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ''Kanal İstanbul'' projesini de eleştirdi. Kılıçdaroğlu, ''İstanbul Boğazı değil, kanal yapacaklar. Hatırlarsınız değil mi? Bu gelenekten gelen birisi de Kayseri'ye deniz yapacaktı, denizi de kapaklı yapacaktı. O hayallere karnımız tok. Milletin derdini, milletin boğazını düşün. 2.5 aylık çocuk 21. yüzyılın Türkiye'sinde annesinin kucağında açlıktan ölüyorsa sen hangi boğazı düşünüyorsun, vatandaşın boğazına bak sen önce'' diye konuştu. Konya'da KOBİ'lerin önemli bir yer tuttuğunu belirten Kılıçdaroğlu, iktidarlarında KOBİ'lere yılda ödedikleri vergi ve sigorta primleri kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlayacaklarını anlattı. Kılıçdaroğlu, projelerinin tamamının insan odaklı olduğunu vurgularken, ''Ben insanımı seviyorum, insanım için çalışmak istiyorum. Bu ülkede hiçbir ayrım yapmayacağım. Bu başörtülü, bu pantolonlu, bu ayakkabılı, bu tişörtlü benim kitabımda yok. Benim kitabımda yandaş yok, benim kitabımda vatandaş var'' ifadesini kullandı.