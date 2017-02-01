T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kılıçdaroğlu: Ona savcı denmez, iktidarın kölesi denir!

Kılıçdaroğlu, CHP PM üyesi Kadıgil'e gözaltı kararı veren savcıyı sert sözlerle eleştirdi

01 Şubat 2017 01:34

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl önce attığı tweetler yüzünden CHP PM Üyesi Sera Kadıgil'e gözaltı kararı veren savcıyı sert sözlerle eleştirdi.

 Kılıçdaroğlu,  "3 yıl önce Fethullah Gülen’e övgü dizenler için o savcı ne yaptı?" diye sorarken "Ona savcı denmez, iktidarın kölesi denir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından ifadesi alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sera Kadıgil, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti. Kadıgil, hâkimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

CNN Türk'te Şirin Payzın'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Kadıgil'e tutuklama talebi için sert sözler söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından ilgili kısım şöyle:

7 yıl önce attığı tweetler kesildi parçalandı bölündü. Niçin gözaltına alındı? Çünkü televizyonlara çıktığı zaman anayasayı gayet güzel anlatıyordu. İnandırıcıydı, bilgisi ve birikimi vardı. “Yanlış yaptıysam herkesten özür diliyorum” dedi. Siz Kadıgil’i gözaltına aldınız ve Kadıgil bir avukat. 

7 yıldan vazgeçtim, 3 yıl önce Fethullah Gülen’e övgü dizenler için o savcı ne yaptı?

Ona savcı denmez ona iktidarın kölesi derler. Bunlar savcı olsalar anayasaya sahip çıkarlar. 7 yıl önce atılan tweeti yeni keşfetmiş gibi bir şeyler yapmaya kalkıyorsa, biz ona savcı demeyiz. o birilerinin kölesidir.

 

ETİKETLER

kılıçdaroğlusera kadıgilumut tepesavcı

İlgili Haberler

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı

Kadıgil, attığı tweetlerden dolayı tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk edilmişti

İşte tutuklanması istenen CHP PM üyesi Sera Kadıgil'in ifadesi

Sera Kadıgil'in attığı tweetler nedeniyle tutuklanması talep ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24