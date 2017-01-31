CHP PM Üyesi Sera Kadıgil serbest bırakıldı

CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, başka bir davadan dolayı ifade vermek için geldiği Çağlayan Adliyesi'nde gözaltına alındı. Kadıgil, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

CHP'li Barış Yarkadaş, Kadıgil'in serbest bırakıldığını duyurdu.

Kadıgil'e adli kontrol şartı getirildiği belirtildi.

Sera Kadıgil'in ifadesi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle açılan soruşturma kapsamında adliyede gözaltına alınan CHP Parti Meclisi üyesi avukat Sera Kadıgil, tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmişti.

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Sera Kadıgil kimdir?

29 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2003 yılında Vefa Lisesinden, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden derece ile mezun oldu. 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanında başladığı Yüksek Lisans eğitimini 2010 yılında "Sinema Eserleri" üzerine yazdığı tezi ile tamamladı. Aynı dönemdeLondra Queen Mary Üniversitesi'nde fikir ve sanat eserleri ile telif hakları üzerine yüksek lisans eğitimi aldı.

İstanbul Üniversitesi Özel Hukuk alanındaki doktora eğitimi devam etmektedir. İleri seviyede İngilizce bilmektedir.

Münhasıran kültür sanat alanında faaliyet gösteren Kadıgil; Oyuncular Sendikası, Sinema TV Sendikası, Görüntü Yönetmenleri Derneği, Kamera Asistanları Derneği, Reji Asistanları Derneği, Prodüksiyon Amirleri Derneği ve Bağımsız Tiyatrolar Derneği Girişimi'nin kurucu avukatı olup bu kurumların yanı sıra Bakırköy Belediye Tiyatrosu Oyuncuları Girişimi ve İstanbul Şehir Tiyatrosu Çalışanları Derneği (İŞTİSAN)'ın da avukatıdır.

İstanbul'da bulunan Kadıgil Hukuk Bürosu'nun sahibi olan Kadıgil, 2008 yılından bu yana İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Yürütme Kurulu Üyesidir.

PARTİ GÖREVLERİ:

2016-(...) : Parti Meclisi Üyesi, Hukuk ve Seçimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı- Hukuk İşleri Sorumlusu

2014-2016 : Parti Meclisi Üyesi