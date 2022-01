CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Yönetme gücünü kaybettin, milletten korkma, sandığı getir

T24 Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, olağanüstü MYK toplantısının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, "Yönetme gücünü kaybettin, milletten korkma, sandığı getir. Demokrasilerde milletten kaçılmaz. Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa" dedi.

"Erdoğan, her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor"

CHP, döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomideki gelişmeler nedeniyle dün olağanüstü MYK kararı aldı. Dün Gazintep ve Şanlıurfa programlarını iptal eden Kılıçdaroğlu, bugünkü olağanüstü MYK toplantısına başkanlık etti. Kılıçdaroğlu, olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, " Bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir. Sorumlu "her şeyin sorumlusu benim" diyen kişi, sarayda oturan zattır. Erdoğan, her konuşmasıyla ekonomiyi allak bullak ediyor." diye konuştu.

"İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

Geldiğimiz nokta kritik nokta. Fakir fukaranın çocukları açlığa mahkum edilecek. Açlık fakirin kapısında. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar.

"Bütün bu tabloların tek sorumlusu kifayetsiz Erdoğan"

İsraf diz boyu devam etti. Yolsuzluk yapanları bırakın engellenmeyi devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Böyle bir tabloyu vicdanı olan herhangi bir vatandaş kabul edebilir mi? Bütün bu tabloların tek sorumlusu kifayetsiz, kibirli Erdoğan’dır. Kibrini yenememiştir, kibrine teslim olmuştur.

"Her gelenin aldattığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetebilir mi?"

Ne dış mihrakı kardeşim? Dışarıdan kimliği belirsiz 13 milyar dolar para geldi, kimin parasıydı bu para? Dış mihraklar hangileri çık söyle. Milleti kandıracağını sanıyor. Millet artık bu numaraları yemiyor. Vatandaş cebindeki paraya, elektrik faturasına bakıyor. Her gelenin aldattığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetebilir mi? Sen çocuk musun? Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Erdoğan ve şürekasının tek hedefi vardır, Türkiye’yi fakirleştirmek. Türk Lirası ne kadar pul haline gelirse Erdoğan o kadar memnun oluyor, çünkü dolar baronlarına hizmet ediyor. Bankada doları olan köşeyi dönüyor. Bir günde yüzde 20-25 kâr elde ettiriyor. Kime hizmet ettiği belli.

"Bunlar gayrimillidir, destekleyenler de gayrimillidir"

Bunlar gayrimillidir, destekleyenler de gayrimillidir. Beyefendi sen kendine New York’ta, Londra’da mı yer yaptın. Biz bu ülkede oturacağız. Dünyalıklarını nerede yaptığı, dolarlarını da, Man Adası’nı da çok iyi biliyorum. Sen Türkiye’yi birilerine peşkeş çekiyorsun, biz buna isyan ediyoruz. Yaptığı tam bir deliliktir, zırvalıktır. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti devletinin bütün birikimlerini değersizleştireceksin. Satmaktan bıkmadın mı sen! Allah rızası için üzerine bir şey ilave et. Bu ülkenin onuru var ya, parası var ya, onu bile sattın sen.

"Türkiye’yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar CHP’nin çatısının altındadır"

Türkiye’yi bu zor tablodan çekip çıkaracağız. Bu yangın alanından vatandaşı çekip çıkarmak boynumuzun borcu. Türkiye’yi krizden çıkaracak en yetkin kadrolar CHP’nin çatısının altındadır.

"Yönetme gücünü kaybettin, milletten korkma, sandığı getir"

Bütün bu olayları yaratan temel unsur yanlış siyasettir. Sorunu aşmanın yolu da siyasettir. Milletin iradesine başvurarak aşacağız. Erdoğan şahsım hükümetine ve şürekasına sesleniyorum: Milletten, sandıktan, demokrasiden neden korkuyorsun? Yönetme gücünü kaybettin, milletten korkma, sandığı getir"

"Erken seçim talebi sadece bizim partimizin değil milletin talebidir"

Yönetemiyorsun, erdeminle getir, sandığı getir. Erken seçim talebi sadece bizim partimizin değil milletin talebidir. Gidin manavına sorun, kılık kıyafetini değiştiren AK Partililer sorsun. Diyor ya, “1 kilo et yemeyin, 100 gram et yiyin, ne olacak”, “Biz yemek yemeyiz de soğan yeriz” Sen düne kadar soğan mı yiyordun ya! Kilolarca et tükettiğinizi, israfı da biliyoruz. Milletimizle beraber omuz omuza bu işin üstesinden geleceğiz. Milletimize gideceğiz. 4 Aralık Cumartesi günü Mersin’deyiz. Herkesle buluşacağız.

Talebi göreceksin. Millet seçim istiyor. Kaçma kardeşim ya. Demokrasilerde kaçmak olmaz. Kaçan insan kibre teslim olmuş, korkak insandır.