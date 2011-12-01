Kılıçdaroğlu: Oğlum bedelli yapmayacak

T24 - CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 1982 doğumlu olan oğlunun bedelli askerlikten yararlanıp yararlanmayacağının sorulması üzerine, ''Hayır yararlanmayacak. Onun askere gitmesini istiyorum'' dedi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bude Ekin Sanat Galerisi'nde 15 ressam ve 1 heykeltıraşın eserlerinden oluşan karma sergiyi gezdi.



Sergiden ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin bedelli askerliğin meclis gündeminden geçtiğini, CHP Milletvekili Rıza Türmen'in ise yasayı Anayasa Mahkemesine götürebilecekleri yönünde açıklamaları olduğunu hatırlatması üzerine, ''Daha o konuda bir karar vermiş değiliz. Rıza Bey açıkladı. O konuyu hukukçu arkadaşlarımız inceliyorlar. Anayasaya aykırılık görülürse tabii ki Anayasa Mahkemesine götüreceğiz doğal olarak...'' karşılığını verdi.



Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun 1982 doğumlu olduğu belirtilerek bedelli askerlikten yararlanıp yararlanmayacağının sorulması üzerine, ''Hayır yararlanmayacak. Onun askere gitmesini istiyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, ayrıca bu düşüncesini oğluyla konuştuğunu da ifade etti.



Türkiye'nin Suriye'ye yönelik açıkladığı 9 maddelik yaptırım paketine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, bu konuda Türkiye'nin Suriye politikasını kimin desteklediğine bakılması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:



''Kim sırtını sıvazlıyor iktidarın? Biz kendi içimizde bu kadar sorun varken başka bir ülkenin iç sorunlarına niye giriyoruz? Başka bir ülkede olaylar çıkarmak için Türkiye topraklarında silahlı güçler yetiştirmek Türkiye'ye yakışıyor mu? Biz 'büyük Türkiye' diyoruz, 'güçlü Türkiye' diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye, yabancı bir ülkeye müdahale için kendi topraklarında silahlı güç besleyebilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Yarın başka bir ülke kalkıp da kendi topraklarında Türkiye'ye karşı silahlı güçler yetiştirse ve bizim iç işimize müdahale etse ne diyeceğiz? Doğru değil. Türkiye'ye yakışmıyor. Türkiye'nin geleceğine yakışmıyor. Türkiye, ulusal kurtuluş savaşı vermiş bir ülke. Kendi topraklarına, komşularının topraklarına saygılı bir ülke. Nasıl oluyor da bu tür davranışların içine girebiliyor? Ben ne diyordum, 'AKP iktidarı egemen güçlerin Ortadoğu'daki sopasıdır'. Şimdi sopalığı bıraktı, taşeronluğunu da yapmaya başladı.''



Kılıçdaroğlu, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Türkiye'ye yapacağı ziyaret ve Türkiye'nin terörle mücadelesinde ABD'nin desteğine ilişkin soruyu yanıtlarken de şunları kaydetti:



''Bu konuda sayın büyükelçi beni ziyaret ettiğinde gerekli desteği verdiklerini söylemişti. Ben Türkiye'de kamuoyunun farklı düşündüğünü ifade etmiştim. 'Eğer hükümet izin verirse biz ne tür destekler verdiğimizi açıklarız' demişti. Biz de Dışişleri Bakanlığına yazı yazdık. 'İzin verin, sayın büyükelçi terörle mücadelede Türkiye'ye ne tür destek verdiğini bize açıklasın' diye... Yanıtını bekliyoruz.''

Yaşar Çallı'dan Kılıçdaroğlu portresi



Kılıçdaroğlu, sergide Ressam Yaşar Çallı tarafından yapılan kendi portresini de inceleyerek bilgi aldı. Çallı, portre üzerinde bazı rötuşlar yaptıktan sonra eseri kendisine armağan etmek istediğini söyledi.



Galerinin ortaklarından Adil Ocak da ''Çığlık Çığlığa'' isimli tablosunu Kılıçdaroğlu'na armağan etti. Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra galerinin yan tarafındaki bir restoranda sanatçılarla yemek yedi.