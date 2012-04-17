Kılıçdaroğlu: Ödlek bir medya var, AKP'ye geldi mi elleri titriyor

CHP lideri Kılıçdaroğlu, medyanın AKP'den korkutuğunu söyleyerek, "Bir de ödlek medya var. CHP’ye geldin mi tam gaz, AKP’ye geldi mi elleri titriyor. Ya bana bir şey olursa diye. Bunların demokratlığı da işe yaramaz" dedi.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''İnönü, dinine saygılı, hurafelere izin vermeyen bir insandı. O dönem hurafe içeren kitaplara izin vermemiş. Namaz Hocası kitabında ayetlerde tahrifat yapılmış ve İnönü izin vermemiş. Sayın Başbakan, sen bu kitapları savunuyorsan Diyanet’e gönder yayınlansın.

Konya’da “Alaattin Camii’yi CHP ahır yaptı” demişti. Savaş yılları Alaattin Camii askerlere tahsis edilmiştir. Askerlere savaş yıllarında tahsis edilmesi kadar normal ne olabilir. Ben bu yalana isyan ediyorum. Osmanlı’da da böyleydi. O asker savaşa gidecek, şehit düşecek asker bu camide yatacak. Sen tutup yalan söyleyeceksin. Yalan makinesi diyordum, makineyi de geçti.

Haberin devamı ↓reklam

Siyasi ahlak çok önemlidir. Ayıptır, günahtır. Bu toplumdan, ölülerden ne istiyorsunuz.

Hayatımın her döneminde yolsuzlukların üzerine gittim. 27 yıl SSK’da görev yaptım. Müfettiş görevlendirdiler. Benim dönemimde yapılan bütün ihaleleri incelediler. Müfettiş raporunda yapılan inceleme sonucunda bir şey bulunamamıştır.



'Fatih fethetti, sen soydun'



Hüseyin Çelik hakkında gensoru verdik. Şimdi bakan değil. Van’a bile gidemiyor. Seçim zamanı Başbakan ne dedi, ''Bak bizim etrafımızda yolsuzluk yapanlar yok” dedi. Bak sen kendin itiraf ettin. Başbakan'ın etrafındakileri çok iyi biliyoruz. Erdoğan'a çok açık soracağım. İhaleleri, Kamu İhale Yasası'nın dışına niye çıkarıyorsun. Cevap var mı? Tık yok. Yolsuzluk dosyalarını üst üste koysak Erdoğan'ın boyunu aşar. O köprüleri, ihaleleri nasıl yaptığınızı, kime verdiğinizi biliyoruz. Projenin adına Fatih Projesi diyor. Fatih İstanbul’u fethetti, sen İstanbul’u soydun. Aranızdaki fark bu.

Yaptıkları yolsuzluklar konusunda kimse AKP’nin eline su dökemez. Her türlü numarayı denerler. Kamu ihale kurumunun içinde ihale çetesi kurdular. Kalkıp ''biz yolsuzluk yapmıyoruz'' diyorlar. Sen onu külahıma anlat. Bunların bir de yolsuzluk marşı var. “Beraber yürüttük biz bu yollarda” diyor. Yedi sülaleniz zengin oldu. Ne istiyorsunuz bu milletten, yeter artık ya!

Muhalafet partisine muhalefet yapıyor. Kılıçdaroğlu fobisi oluştu. Sayın Erdoğan yattığın her saniye Kılıçdaroğlu’nu rüyanda göreceksin.



'Bir de ödlek medya var'



28 Şubat aramalarıyla ilgili, “Eğer bir yerde hukuksuzluk varsa kimsenin yargılanmasına karşı çıkmayız. Bugün ülkede adalet olmadığına inanıyorum” dedim. Silivri toplama kampında bir kişi savunma yaptı diye 23 yıl ceza verdiniz. Hangi adaletten söz ediyorsunuz. “Adaleti intikam duygusuyla arayamazsınız. Böyle adalet arayanların adalet duygusu yoktur” dedim. “Adaleti intikam duygusuyla arayamazsınız” sözümü gazeteciler öne çıkardı. Bir yalaka medya var. Bir de ödlek medya var. CHP’ye geldin mi tam gaz, AKP’ye geldi mi elleri titriyor. Ya bana bir şey olursa diye. Bunların demokratlığı da işe yaramaz. Kağıttan demokrasi. İnsan hakları karnesi en kötü ülke Çin’den sonra Türkiye. Ne yaptı bu demokrat arkadaşlarımız. Basılmamış kitap yasaklandı bu ülkede. Bu demokrat arkadaşlardan ses çıktı mı? Çıkmadı, çünkü talimat alıyorlar. Batı’ya gittiklerinde, 'sizin ülkenizde basılmamış kitap yasaklandı' deseler ne diyecekler.

Poşu taktığı için Galatasaray Üniversitesi öğrencisi 25 ay hapis yattı. Pozantı’da çocuklara tecavüz edilirken bu demokratların sesi çıktı mı? Bunlar 12 Eylül’de olmadı. AKP döneminde oldu.''