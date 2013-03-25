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Politika

Kılıçdaroğlu: Öcalan ile devlet değil, komisyon görüşmeli

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Akil Adamlar Komisyonu için formülünü 'Meclis çatısı altında oluşturulacak bir Uzlaşma Komisyonu'na bağlı olarak faaliyet göstermesi' olarak tanımladı

25 Mart 2013 15:14

Hükümetin gündemindeki Akil Adamlar Komisyonu'na yaklaşımıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Öcalan ile görüşme sürecini doğrudan devletin değil bu komisyonun yürütmesi gerektiği yönündeki görüşünün altını bir kez daha çizdi.

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim önerdiğimiz Akil Adamlar Komisyonu ile hükümetin Akil Adamlar Komisyonu arasında fark var, 180 derece birbirine ters" dedi.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin Akil Adamlar Komisyonu için formülünü "Meclis çatısı altında oluşturulacak bir Uzlaşma Komisyonu'na bağlı olarak faaliyet göstermesi" olarak tanımladı, "O zaman herkes ile görüşebileceklerdi" dedi.
 
CHP'nin Öcalan ile görüşme sürecini doğrudan devletin değil bu komisyonun yürütmesi gerektiği yönündeki görüşünün de altını bir kez daha çizdi.

CHP lideri, şu an hükümetin üzerinde durduğu Akil Adamlar Komisyonu için "İktidar güdümünde bir komisyon olacak" ifadesini kulandı.

Kılıçdaroğlu Başbakan'dan açıklama beklediklerinin de altını çizdi, "Bizim muhatabımız erdoğan, süreç ile ilgili yorum yapmıyor nasıl çözeceksiniz sorusuna yanıt yok ayrıntılı açıklama bekliyoruz" dedi.

"Eğer AK Parti randevu isterse" sorusuna ise "Yetkili organlarımıza götürürüz tamam derlerse biz de görüşürüz" yanıtını verdi

 

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