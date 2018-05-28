Kılıçdaroğlu: OBİT'i kuracağız, Türkiye'ye dolar yağacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde 1 yıl içinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye ( OBİT ) Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu projenin hayata geçmesinin ardından Türkiye'ye dolar yağacağını iddia etti.

Kılıçdaroğlu, "Orta Doğu'yu biz inşa edeceğiz. Yollarını, toplu konutlarını, hastanelerini hepsini biz inşa edeceğiz. Batının egemen güçlerinin yerine Türkiye kendi aklını kullanmalı. İşin özeti şu: Siyasetin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Eğer engelleri kaldırmıyorlarsa onu değiştireceksiniz" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası 'nda konuştu. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Davet geldiği için hepinize teşekkür ediyorum. Hayatımın uzun bir süresinde ben de minibüse bindim. Siz hayatımızın önemli bir parçasısınız. Siz bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Kamu hizmeti yapanların zarar etmemesi lazım. Siyasetçilerin görevi sizlerin önünü açmaktır.

"Türkiye'de temmuz ayına kadar 36 bin engelli rampası üretecek firma yok"

Değerli arkadaşlar, Ankara Büyükşehir Belediyesi karar almış. 36 bin aracın Temmuz ayı itibarıyla engelli rampasına sahip olması gerekiyor. Türkiye'de bunları üretecek firma yok. Bunun ertelenmesi lazım. Minibüs esnafı bunu değiştirecekse ilk alımda KDV olmaması lazım. Cezalarla ilgili de, bu kadar ağır cezalar yapılmaz. Bunları düşünerek bir politika düzenlenmesi gerekiyor.

"Sarayda oturup ahkam keseceksin, alın teri ile para kazanmak kolay değil"

İçinizden pek çok kişi "CHP entellerin partisidir" diye düşünebilir, "bizim sorunlarımızla ilgilenmez" diye düşünebilir. Biz sizler gibiyiz. Sizin derdinizi çözecek olan insanın, sizin hangi şartlarda kazandığınızı bilmesi lazım. 7-8 saat direksiyon sallamak kolay mı? Oturacaksın sarayda, oradan ahkam keseceksin. Alın teri ile para kazanma kolay değildir.

"Yarın arabaları elinizden alabilirler"

16 yılda kaç lira faiz ödendi. Dışarda bir grup faiz lobisine 151 milyar 35 milyon dolar ödendi. O cezalar niye kesiliyor. İçerideki faiz lobisine de 697 milyar lira ödendi. Eğer bir hükümet tefeciye yakayı kaptırmışsa, faturayı siz ödersiniz. Yarın arabaları da elinizden alırlar. Bir kararname ile bunu yapabilirler.

Bu memlekette aradığımız tek şey huzur. Huzurun olmasının yolu, herkesin güven içinde görevini yapması. Herkes çalışacak ve üretecek. Siz hizmet üretiyorsunuz. Çiftçi tarlada buğday üretiyor. Huzur nasıl olur? Ben rahat geçinebiliyorsam memlekette huzur olur. Çiftçi kendini yakıyor mu? Yakıyor. İşsiz kendini yakıyor mu? Yakıyor. Milyarları alan adamın kendisini yaktığını duydunuz mu? Siz faiz, rantiye için çalışıyorsunuz. Alın teri ile para kazanan bir esnaf ne zaman desteklendi?

Benim isteğim. Eğer biz birlikte hareket edersek. Eğer biz alın terinden, adaletten yana olursak, bu memleketi hep beraber cennet gibi yaparız. Bu memleketin neyi eksik? Bir şey eksik. Namuslu siyaset eksik. Siyasetçinin halkına hesap vermesi lazım. Biz bunu başarmak zorundayız.

Bizi ayrıştırıyorlar, bizi bölüyorlar. İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır. Kimin daha fazla Müslüman olduğuna kim karar verir? Nereden biliyorsun sen? Hepimizin duyarlı olması lazım. Hepimizin komşusu, akrabası var. Huzur içinde yaşamak istiyoruz.



"Futbol takımı gibi parti tutulmaz"

Gelişmiş ülkelerde her meslek grubunun para kazanmasına özen gösterilir. Siz Almanya'da bir caddede iki berber dükkanı varsa üçüncüsünü açamazsınız. Minibüsü, havalimanı, otobüsü planlı. Bizimde böyle olmamız lazım. Demokratik ülkelerde sivil toplum örgütü başkanı çağrılır, oturulur karar verilir. Ona göre karar alınır. Sen benim sorunu çözmüyorsan, ben de seni oradan indiririm arkadaş. Demokrasilerde kural budur. Futbol takımı gibi parti tutulmaz. Elinizi vicdanınıza koyun, sandığa öyle gidin.

"OBİT'i kuracağız, Türkiye'ye dolar yağacak"

Sokakta selamlaşamaz hale geldik. Siyaset kavga etmek için değil. Asgari ücretin net 2200 lira olması lazım. 1 yıl içinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye ( OBİT ) Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Kendi derdimizi kendimiz çözemiyor muyuz? Bu ülkelerin hepsinde akrabalarımız var. Bu projeyi hayata geçirdiğimiz anda Türkiye'ye dünyanın her tarafından dolar yağacak. Orta Doğu'yu biz inşa edeceğiz. Yollarını, toplu konutlarını, hastanelerini hepsini biz inşa edeceğiz. Batının egemen güçlerinin yerine Türkiye kendi aklını kullanmalı. İşin özeti şu: Siyasetin görevi sizin önünüzdeki engelleri kaldırmaktır. Eğer engelleri kaldırmıyorlarsa onu değiştireceksiniz.