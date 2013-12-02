Kılıçdaroğlu: Obama ile aynı dokudan geliyoruz

ABD Başkanı Barack Obama ile kendi hayat hikayesi arasında kurduğu benzerliği anlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gülen cemaatini bitirme planı olduğu iddia edilen MGK kararıyla ilgili ilginç bir benzetmede bulundu.

"2004'teki MGK kararı aslında bir çeşit 28 Şubat'tır" diyen Kılıçdaroğlu, “Öyle anlaşılıyor ki bundan sonra daha çok belge gelecek. Daha önce davalarda ıslak imza olup olmadığı tartışılıyordu, oysa burada öyle bir tartışma dahi yok. Bu yüzden Ergenekon ve Balyoz gibi yargılamalar baştan yapılmalı” şeklinde konuştu.

CHP lideri, cemaatle hükümet arasında çekişme olup olmadığına sorusuna "Sürecin nereye gideceğini kimse bilmiyor" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, kendisinin Alevi, Başkan Obama'nın da siyahi olması nedeniyle hayat hikayeleri arasında benzerlik kurduğunu söyledi:

“Obama ile aynı dokudan geliyoruz. Ben sıradan halktan biriyim, aristokrat bir aileden değil tipik bir Anadolu ailesinden geliyorum. Obama da böyle bir aileden geliyor. ABD'de 20 yıl önce siyahi bir başkan olacak deseler kimse inanmazdı, bugün ABD toplumu bunu aştı. Türkiye de aşmak zorunda. Türkiye'de Alevi'den Başbakan niye olmasın?”

CHP lideri, Washington'daki görüşmelerinde Gezi olayları gündemin ilk sırasında olacağının sinyallerini şu sözlerle verdi: Gezi olayları Türkiye'nin prestijini yükseltti. Dünya, iktidarın baskıcı yönünü gördü. Herhalde CHP'ye ilgi duyulması bu nedenle. ABD'nin daveti Gezi olaylarından sonra geldi. Onlara kendimizi anlatacağız. Amerikalı üniversite öğrencilerine geziyle ilgili hazırlattığımız broşürleri dağıtacağız...