-KILIÇDAROĞLU: ''O YÜRÜTMENİN USTASI'' İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''(Ben yürütmeyim) diyor biliyorum o yürütmenin ustası. Gel istediğin yerde, halkın önüne çıkalım kim usta kim çırak ben sana göstereyim'' dedi. Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Eyüp, Beyoğlu ve Beşiktaş'ta seçim otobüsünden vatandaşları selamladı. Eyüp Sultan Türbesi'ni ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Beşiktaş'ta halka seslendi. Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların güzel pankartlar hazırladığını kaydederek, bir vatandaşın elindeki ''3 eşim değil 1 eşim olsun'' yazılı pankartı okudu. AK Parti ile CHP'nin düşüncesinin farklı olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, ''Biz çağdaşlıktan ve uygarlıktan yanayız, kardeşçe yaşamaktan yanayız. Onlar ayrışmaktan yanalar. Size sözüm var, 13 Haziran'da halkın iktidarı kurulduğunda Türkiye rahat bir nefes alacak. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Oy versin vermesin bütün yurttaşlarımızı kucaklayacağız'' diye konuştu. AK Parti'nin 1 milyon 700 bin öğrencinin umudunu söndürdüğünü aktaran Kılıçdaroğlu, çocuklarının geleceğiyle oynanan ailelerin AK Parti'ye ders vermesi gerektiğini anlattı. Kılıçdaroğlu, ''AK parti artık ders almak zorunda olan bir parti. Dersi halk verecek. Ezberini bozunca, kimyasını bozunca itiraflara başladı. 'Benim bakanlarım yolsuzluk yaptı' dedi, Türkiye tarihinde bir ilk bu. İtirafta bulundu. Recep Bey karşıma gelir mi? Recep Bey'e açıkça çağrı yapıyorum. 'Ben yürütmeyim' diyor, biliyorum o yürütmenin ustası. Gelsin istediği yerde, halkın önüne çıkalım, kim usta kim çırak ben sana göstereyim'' ifadelerini kullandı. CHP'nin her sorun için proje ürettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bütün yurttaşlardan oy beklediklerini, hep beraber aydınlık Türkiye'ye kurmak istediklerini bildirdi.