Kılıçdaroğlu o seyyar satıcıya sahip çıktı!

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU





Geçen cuma günü, 8 yaşındaki Bedriye Orhangazi’ye Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesinde ameliyat için 7 ay sonra 26 Aralık 2011 tarihine randevu verilmesine sinirlenen Enver Orhangazi, bulanıma girince geçimini sağladığı sebze ve meyve sattığı tezgahına benzin döküp ateşe verdi. Orhangazi, ekmek bıçağıyla vücudunu kesti. Polisin biber gazlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilen Orhangazi’ye hastanede 38 dikiş atılarak taburcu edildi.Seyyar satıcı Enver Orhangazi’nin görüntüleri yayınlanınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa CHP İl Başkanlığını arayarak, hasta olan Bedriye Orhangazi’nin tedavi ettirilmesi için talimat verdi. CHP İl Başkanı Vedat Melik, Orhangazi ailesiyle görüşerek, beyninde ur bulunan Bedriye annesi Fahriye Orhangazi’yi İstanbul’a tedavi için gönderdi.Kızına 7 ay sonra randevu verilmesinden sonra dünyasının karardığını belirten Enver Orhangazi, küçük oğlu 11 yaşındaki Mehmet Orhangazi’ye sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Maddi durumu iyi olmadığı için kızının tedavisini yaptıramadığını, anlatan Enver Orhangazi, şöyle konuştu:"O gün kızımı hastaneye götürdüm, 7 ay sonrasına randevu verdiler. O zamana kadar kızımın öleceği aklıma geldi. Bulanıma girdim tezgahımı yaktım. Kendimi bıçakladım. Sonra gözümü hastanede açtım. Maddi durumu iyi olmadığı için 4 aydır evimin kirasını ödeyemiyorum. Bakkal ve fırına borucum var. Sağ olusun bizim sesimizi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu duydu. Onun talimatı üzerine CHP İl Başkanı Vedat Melik, hasta olan kızımı ve eşimi İstanbul’a yolladık. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Kızım sağlığına kavuşursa borç harç ederek Kılıçdaroğlu’nun yanına gideceğim. Ona minnettarım."Kızı için bulanıma girince ekmek teknesini yakan Enver Orhangazi’ye bir destek ise esnaftan geldi. Bamyasu semtinde bulunan esnaflar kendi arasında topladığı 200 liraya yeni seyyar tezgah aldı. Harran Üniversitesi Araştırma Tıp Fakültesi yetkilileri ise 7 aylık randevu için hasta yoğunluğundan dolayı gün verildiğini belirtti.