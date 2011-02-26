T24 LogoT24 Logo
Politika

Kılıçdaroğlu 'O' köye de gitti

Kılıçdaroğlu milletvekilleri ile birlikte partisinin ’sıfır’ oy aldığı merkeze bağlı Küçükçobanlı Köyü’nü ziyaret etti

26 Şubat 2011 02:00

T24 - Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği köyde bir köylünün CHP liderinin yanında CHP'li vekilleri eleştirmesi milletvekillerini zor duruma düşürdü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar mitinginin ardından beraberindeki Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ile birlikte partininin ’sıfır’ oy aldığı merkeze bağlı Küçükçobanlı Köyü’nü ziyaret etti.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle: 

Kılıçdaroğlu, köyde evlerin kapılarını çaldı, köylülerle tokalaştı ve bir eve kısa süreliğine misafir oldu. Kılıçdaroğlu, köyü yürüyerek dolaşırken Küçükçobanlı’da yaşayan Mehmet Candan’ın eleştirileri Miletvekili Ünlütepe’ye zor anlar yaşattı. Candan, CHP’li milletvekilini bir kez olsun köyde görmediklerini söyledi. Van’daki köylülerin sorunlarıyla Afyonkarahisar’daki köylülerinin sorunlarının birbirinden farklı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, köylülerin "Bu gemiyi hep birlikte yüzdürmemiz lazım" isteklerine "Hep birlikte güzel yüzdürmemiz lazım" diyerek ek yaptı. Köy muhtarını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Küçükçobanlı Köyü’nden hiç oy alamadıklarını belirterek, "Olur ya bizim eksiğimiz, kusurumuz vardır. Vatandaş bize anlatır. Biz de dersimizi alır çalışırız diye geldik" dedi. 

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Küçükçobanlı’nın ardından parti otobüsüyle Düzağaç Beldesi’ne geçti. Burada DP’den CHP’ye katılan Belediye Başkanı Osman Kavas’a parti rozetini takan Kılıçdaroğlu, parti otobüsünün üzerinden belde halkına seslendi. AKP’nin 8 yıldır iktidarda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Afyon gibi yer yerde, kırmızı etin bir numaralı merkezi burası, ithal angus getirdiler. Memleketi iyi yöneten bir parti, Cumhuriyet tarihine bakın dışarıdan angus getirmiş mi? Süreleri doluyor. 12 Haziran. Biz bu ülkeyi birilerine teslim etmeyeceğiz. Beraber gönül birliği içinde mücadele edeceğiz, güzel Türkiye’yi yeniden kuracağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzağaç Beldesi’ndeki ziyaretle birlikte Afyonkarahiser programını tamamlayarak karayoluyla İzmir’e hareket etti.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24