Kılıçdaroğlu 'O' köye de gitti

T24 - Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği köyde bir köylünün CHP liderinin yanında CHP'li vekilleri eleştirmesi milletvekillerini zor duruma düşürdü.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarahisar mitinginin ardından beraberindeki Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgil ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ünlütepe ile birlikte partininin ’sıfır’ oy aldığı merkeze bağlı Küçükçobanlı Köyü’nü ziyaret etti.Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:



Kılıçdaroğlu, köyde evlerin kapılarını çaldı, köylülerle tokalaştı ve bir eve kısa süreliğine misafir oldu. Kılıçdaroğlu, köyü yürüyerek dolaşırken Küçükçobanlı’da yaşayan Mehmet Candan’ın eleştirileri Miletvekili Ünlütepe’ye zor anlar yaşattı. Candan, CHP’li milletvekilini bir kez olsun köyde görmediklerini söyledi. Van’daki köylülerin sorunlarıyla Afyonkarahisar’daki köylülerinin sorunlarının birbirinden farklı olmadığını dile getiren Kılıçdaroğlu, köylülerin "Bu gemiyi hep birlikte yüzdürmemiz lazım" isteklerine "Hep birlikte güzel yüzdürmemiz lazım" diyerek ek yaptı. Köy muhtarını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Küçükçobanlı Köyü’nden hiç oy alamadıklarını belirterek, "Olur ya bizim eksiğimiz, kusurumuz vardır. Vatandaş bize anlatır. Biz de dersimizi alır çalışırız diye geldik" dedi.



CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Küçükçobanlı’nın ardından parti otobüsüyle Düzağaç Beldesi’ne geçti. Burada DP’den CHP’ye katılan Belediye Başkanı Osman Kavas’a parti rozetini takan Kılıçdaroğlu, parti otobüsünün üzerinden belde halkına seslendi. AKP’nin 8 yıldır iktidarda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Afyon gibi yer yerde, kırmızı etin bir numaralı merkezi burası, ithal angus getirdiler. Memleketi iyi yöneten bir parti, Cumhuriyet tarihine bakın dışarıdan angus getirmiş mi? Süreleri doluyor. 12 Haziran. Biz bu ülkeyi birilerine teslim etmeyeceğiz. Beraber gönül birliği içinde mücadele edeceğiz, güzel Türkiye’yi yeniden kuracağız" diye konuştu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Düzağaç Beldesi’ndeki ziyaretle birlikte Afyonkarahiser programını tamamlayarak karayoluyla İzmir’e hareket etti.







