-Kılıçdaroğlu: O koltukta oturmaması lazım TBMM (A.A) - 08.12.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Mahkum olmamış gazetecilere bir Adalet Bakanının terörist suçlaması yapmasını demokrasi ile hukukun üstünlüğü ile bağdaştıramıyorum'' dedi. Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulundan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, ''Adalet Bakanının konuşmasını nasıl değerlendirdiniz?'' sorusuna, ''Adalet Bakanı yanıt vermedi'' karşılığını verdi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tutuklu gazetecilere ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu şöyle konuştu: ''Tutuklu gazetecilere, mahkum olmamış gazetecilere bir Adalet Bakanının terörist suçlamasını yapmasını demokrasi ile hukukun üstünlüğü ile bağdaştıramıyorum. Bunu söyleyen bir Adalet Bakanı, yargılama süreci bitmediği halde bunu söyleyen bir Adalet Bakanı ise o koltukta oturmaması lazım. O koltuktan ayrılır, suçlayan tarafın savcısı konumuna gelir ya savcılık görevini yapar ya masumun tarafına geçer avukatlık görevini üstlenir.''