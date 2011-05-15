-KILIÇDAROĞLU: O BAKANLARI AÇIKLA ANKARA (A.A) - 14.05.2011 - CHP Genel BAşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanların şaibeli olduğu için aday gösterilmediğinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından söylendiğini savunarak, "Erdoğan, sende zerre kadar onur varsa çık yolsuzluk yapan bakanları kamuoyuna açıkla" dedi. Kılıçdaroğlu, Keçiören'de partisince düzenlenen mitinde halka seslendi. Mitingin başlangıcında meydanda toplananların okuduğu İstiklal Marşı'na Kılıçdaroğlu'nun yanına davet ettiği işitme engelliler de işaret diliyle eşlik etti. "Recep Bey'in ezberi bozuldu" diyen Kılıçdaroğlu, memleketi kim savunacak eleştirilerine de "Bu memleketi dişimizle tırnağımızla savunduk, gencimizle yaşlımızla savunduk, kadınımızla erkeğimizle savunduk, yeri gelir koşullar oluşursa değil dokuz ay, dokuz yıl askerlik yapmaya hepimiz hazırız" sözleriyle cevap verdi. YGS'de uygulandığı belirtilen şifreleme yöntemini de eleştiren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'a soruyorum 1 milyon 700 bin çocuğun günahını boynunda taşıyorsun sen. Madem 'şifre var' diyorsun 'kopya yok' diyorsun kopya yoksa şifre niye var. Yargı demiş ki 'biz kopya çekeni bulamadık' aramazsan bulamazsın. Bir sınavı yapamayan, yüzüne gözüne bulaştıran bir iktidar ülkeyi sağlıklı yönetemez. Hele bir de ÖSYM Başkanı var, Ali Demir. Allahlık adam ne diyeyim ben. Ar damarı çatlamış bir adam ancak o koltukta oturabilir" dedi. -"ERDOĞAN, ÇIK YOLSUZLUK YAPAN BAKANLARI AÇIKLA"- Başbakan Erdoğan'ın son günlerde kendisiyle ilgili belge açıkladığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Boğazımdan aşağı haram lokma inmedi. Namusumla görev yaptım, milletvekili olduğum gün bütün mal varlığımı internet sitesine koydum verilmeyecek hesabım yok. Keçiören'den çağrı yapıyorum, eğer gücün varsa kendine güveniyorsan istediğin televizyonda gel beraber sosyal sigortayı konuşalım. Sen sorarsın ben cevaplarım, ben sorarım sen kaçarsın. Sen kendini yetersiz buluyorsan al Bakanlar Kurulunu gel. Önemli bir soru sorayım, Recep Tayyip Erdoğan karşıma çıkabilir mi? Karşıma çıkması için geçmişinin temiz olması lazım, kul hakkı yememesi lazım ve mangal gibi yürek olması lazım." Başbakan Erdoğan'ın bazı bakanların şaibeli oldukları, yolsuzluk yaptıkları için aday gösterilmediğini söylediğini ileri süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir başbakanın kendi bakanlarının yolsuzluk yaptığını ve o gerekçeyle listeye alınmadıklarını söyledi. Bu bakanlar kimler? Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, çık açıklama yap, ya 'ben yolsuzluk yapmadım başbakan yalan söylüyor' de ya da sesini kes, yolsuzluk yaptığını kabul ediyorsun. Tarım Bakanı Sami Güçlü, çık konuş. Orman Bakanı Osman Pepe çık konuş, Enerji Bakanı Hilmi Güler çık konuş, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan çık konuş. Ne diyordu bana Başbakan, 'sende zerre kadar onur varsa...' Ben de bakanlarına söylüyorum, sizde zerre kadar onur varsa bu kadar ağır konuşuyorum çıkarsın nasıl yolsuzluk yapıldığını, hangi bakanların yolsuzluk yaptığını açıklarsın. Erdoğan, sende zerre kadar onur varsa çık yolsuzluk yapan bakanları kamuoyuna açıkla. O bakanların da adlarını söyleteceğim sana. O bakanlarda da zerre kadar onur varsa 'biz yolsuzluk yapmadık' diyorlarsa çıksınlar, konuşsunlar. Konuşmuyorlarsa onlar da onurlarını yitirmiş demektir." Gazetelere, televizyonlara, köşe yazarlarına baskı yapıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, basılmamış kitabı toplatan yargıcın çocuklarına dünyanın en kötü mirasını bıraktığını savundu. Başbakan Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi için destek verdiklerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Ona oy veren bütün yurttaşlara duyduğumuz saygının gereği olarak Anayasa'yı, yasaya değiştirdik, 'gel sen de vekil ol' dedik. 'Ama halka hizmet et, halka zulmetme' dedik sana. Geldi firavunlaştı, halka zulmediyor yasak getiriyor. 12 Haziran'da halka zulmedenden hesap soracağız" diye konuştu. -NOTLAR- Platformda, Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesi milletvekili adaylarının isimleri okunurken yerel seçimlerde CHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olan Murat Karayalçın'ın da miting alanında olduğu belirtildi. Karayalçın, mitingi vatandaşların arasından izledi. Kılıçdaroğlu'nu görmek isteyen vatandaşlar evlerin balkonlarının yanı sıra, ağaçlara ve binaların çatılarına da çıktı. Mitingin sonunda meydanda toplananlara çiçek atan Kılıçdaroğlu, milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı. Miting alanına gelişinde vatandaşları otobüsten selamlayan Kılıçdaroğlu, mitingden ayrılırken parti otobüsünün üstüne çıkıp vatandaşların sevgi gösterilerine karşılık verdi. Kılıçdaroğlu'na Keçiören mitinginde eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti.