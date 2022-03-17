Kılıçdaroğlu’nun tarım politikalarından sorumlu başdanışmanı Gaytancıoğlu: Bekleyen tüm gemiler gelse Türkiye'nin yağ açığına çözüm olamaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, “Dört gemi değil… Bekleyen tüm gemiler gelse Türkiye'nin yağ açığına çözüm olamaz. Günlük politikalarla yağ açığı kapanmaz” dedi.

Sözcü yazarı Aytunç Erkin’in sorularını yanıtlayan Gaytancıoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krizin Türkiye’nin üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışıldığı şu günlerde Ayçiçek yağı ile ilgili olarak görüşlerini ifade etti. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna-Türkiye arasında ticaret yapan gemilerin en az 4 en fazla 6 bin ton yani ortalama 5 bin ton ham ayçiçek yağı taşıyabildiğine dikkati çeken Gaytancıoğlu, “Yani bir başka deyişle 4 geminin tamamı gelse 20 bin ton eder. 20 bin ton, 100 bin ton olan aylık tüketimin 5'te 1'i. Yani 6 günlük yağ taşıyorlar” diye hesap etti.

“Gerçekten tüm stoklar ve market raflarında 1.5 aylık rafine yağ var”

Gaytancıoğlu, yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin “ayçiçeği yağında 1 buçuk aylık stoğumuz kaldı” şeklinde çıkan haberlere inanılması doğrultusundaki açıklamasına ilişkin olarak da şunları kaydetti:

“… Gerçekten tüm stoklar ve market raflarında 1.5 aylık rafine yağ var. Yeni ürün ağustosta çıkacak yani 6 ay daha var. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bekleyen 23 gemi var. Bu gemilerdeki ürünün tamamı ayçiçeği yağı değil bazıları mısır, bazıları arpa, bazıları buğday taşıyor. Ayrıca Rusya ve Ukrayna savaş nedeniyle ihracatlarını durdurdular. Yani kendi ülkeleri için stoklayacaklar. Ukrayna ve Rusya limanlarındaki gemilere izin verilirse yani bekleyen tüm gemiler gelirse Türkiye'yi en fazla 2 ay daha idare eder.

“Sonrasında da Arjantin ve Brezilya'ya mahkumuz. Eğer gemiler gelirse, Brezilya, Arjantin yağ verirse sorun yok. Ama dışa bağımlılık ne kadar kötü, hep başkasına bağımlısınız. Ayrıca geçen sene Arjantin'den gelen 2 gemide kanserojen madde olan ilaç kalıntısı yani pestisit vardı, itirazlarımız sonucunda Türkiye'ye giremedi. Romanya'ya gönderildi.”

“Çiftçi cebine para istiyor”

Yeni atanan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin üretimi artırmak amacıyla açıkladığı üç projeden biri olan “Atıl yani ekilmeyen nadas alanlarını ekenlere proje yapmak koşuluyla yüzde 75 hibe verileceği” kararını, Gaytancıoğlu şöyle değerlendirdi:

“Ayçiçeği ekimi bugünlerde başlıyor. Tarlalar sürülmeye başlayacak. Çiftçiler somut projeler istiyor. Örneğin nadas alanlarını işleyenlere bedava gübre, bedava mazot, bedava tohumluk gibi. Atıl tarım alanlarını ekebilecek çiftçiler şu anda köylerini terk etmiş durumda, ne traktörleri kaldı ne alet-ekipmanları. Kısacası çiftçi cebine para istiyor.”

Bakanlığın ikinci projesi olan 4 il ve 7 ilçede (Aydın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar, Karabük Eskipazar, Kütahya Domaniç ve Sivas Hafik ilçeleri) ayçiçeği ekiminin destekleme kapsamına alınmasına ilişkin olarak da Gaytancıoğlu şu görüşlerini aktardı:

“… Yani buralarda daha önceden ayçiçeği ekenler tohum ve gübre desteği alamazken şimdi dekar başına 32 TL olan tohum ve gübre desteklerini alabilecekler. Bu da kısa vadede başarılı olmayacak bir projedir. Çünkü 1 dekar ayçiçeğinin gübre ve mazot masrafı yaklaşık 1200 TL. 1200 TL'nin 32 lirasının destek olarak verilmesi hiçbir üretim artışı sağlamaz.”

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