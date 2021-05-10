Kılıçdaroğlu'nun T24'e açıklamaları Türkiye ve dünya medyasında

T24 Haber Merkezi

T24 ekranında Murat Sabuncu’nun hazırladığı“Türkiye’de hayat nasıl bayram olur?” serisinin ilk konuğu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar Türkiye ve dünya basınında geniş yer buldu.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg, "Muhalefet, Erdoğan kaybederse Kanal İstanbul projesine desteği kesecek" başlığıyla Kılçdaroğlu'nun T24'e yaptığı açıklamaları haberleştirirken muhalefet liderinin, "İktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz" ifadelerini öne çıkardı.

Çağan Koç imzalı Bloomberg haberinde, Kılıçdaroğlu'nun "Bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür" ifadelerine de yer verildi.

Britanya'nın devlet kanalı BBC'nin Türkçe servisi de Kılıçdaroğlu'nun T24'e yaptığı açıklamaları kullandı. "Sedat Peker'in YouTube paylaşımları için muhalefet partilerinin liderleri ne yorum yapıyor?" başlıklı haberde, "Kemal Kılıçdaroğlu, T24 sitesine verdiği röportajda, gelişmeyi 'Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma' ifadeleriyle değerlendirdi" ifadeleri yer aldı.

Sabuncu'nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı söyleşinin çeşitli bölümlerini ulusal televizyon kanalları da kullandı.

HaberTürk yazarı Kübra Par, Kılıçdaroğlu'nun T24'te yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul ihalesine girecek ülkeye mesafe koyacağız, paralarını ödemeyeceğiz; bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür!" sözlerini hatırlatarak, "Kılıçdaroğlu Kanal İstanbul'u tehditle mi engelleyecek?" diye sordu.

Par, "Yani projeye finansman sağlayacak iç ve dış kuruluşları açık açık tehdit etmiş. Burada mesele Kanal İstanbul falan değil yerli ve yabancı yatırımcı gözünde ülkenin itibarı ve güvenirliği meselesidir. Eğer ki siz yabancı yatırımcılara belli bir proje için 'İktidara gelirsek paranızı ödemeyeceğiz' derseniz, o ülkeye yatırım yapmayı düşünen tüm yabancıların zihninde tüm projeler için kocaman bir şüphe oluşturursunuz. Diğer ülkelere 'Türkiyeli siyasetçilere güven olmaz' dedirtirsiniz. 'Bizden bir banka kredi verirse günü geldiğinde o da görür' cümlesi ise daha vahim" dedi.