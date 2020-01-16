Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret davasında beraat etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine, sosyal medya hesabından, "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mücahit Küçükyılmaz, hakaret davasında beraat etti.

CHP Genel Başkanı'nın Özgür Suriye Ordusu'nu eleştiren sözlerini alıntılayarak, 29 Ocak 2018'de Twitter hesabından paylaşımda bulunan Küçükyılmaz, "Fazla söze gerek yok. Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün CHP liderinden neşet eden en alçak ve geri zekalıca halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz!" demişti. Küçükyılmaz'ın sözleri üzerine, Ankara 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret etme" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davanın duruşması bugün görüldü.

"Eleştiri hakkımı kullandım"

Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Küçükyılmaz'ın beraatine karar verdi. İndependent Türkçe'den Can Bursalı'nın aktardığına göre, Küçükyılmaz, duruşmada yaptığı savunmada şunları söyledi:

"İlgili paylaşımın yapıldığı zaman ben Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı olarak görev yapıyordum ve ilgili tarihte sınır dışı harekatlarla ilgili olarak o dönemde medyada haber yapılan Özgür Suriye Ordusu'na yönelik müşteki Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan bir değerlendirmeye dosya içerisinde sunulduğu şekliyle Twitter hesabımdan bulunduğum konum ve Anayasa'nın bana vermiş olduğu eleştiri hakkımı kullanmak suretiyle iddianamede belirtildiği şekliyle paylaşımda bulundum. Kesinlikle suç işlemek gibi bir kastım söz konusu değildir. Buna benzer birçok paylaşım ilgili tarihte yazılı ve görsel basında başkaca şahıslar tarafından da yapılmıştır. Tüm bu kapsamda ilk olarak beraatimi, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan yasal hükümlerin uygulanmasını istiyorum."

Kılıçdaroğlu'nun avukatından tepki

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin kararına Twitter hesabından tepki gösterdi. Çelik, "Türk Yargısı çağ atladı! 'Fazla söze gerek yok. Popilizmin, demagojinin, iki yüzlülüğün ... (!) liderinden neşet eden en alçak ve geri zekalıca hali ...' Bu paylaşıma Beraat verildi! Ankara 10. Asliye Ceza Hakimini kutluyorum! Aynı cümle “AKP lideri” için kullanılsa ne olur!..." dedi.

Basit yaralama ve tehdit suçundan sabıka kaydı

Küçükyılmaz'ın yargılandığı davanın dosyasına giren belgelerden basit yaralama ve tehdit suçlarından sabıkalı olduğu da ortaya çıkmıştı.