"Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı konusunda konsensüs oluştu, açıklanması sadece zamana kaldı"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, muhalefetin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda fikir birliğine vardığını iddia etti. Selvi, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak öne süren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın da cumhurbaşkanı adaylığı için zemin hazırladığını savundu.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Devlet içinde bir kanal, Alevi ve Kürt olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun adaylığını engellemeye çalışıyor. Bu çağda bu kafa. Geldiğimiz nokta ne kadar üzücü değil mi? Eğer Mansur Yavaş’ı ileri sürerek Kılıçdaroğlu’nun önü kesilemezse Ümit Özdağ’ın cumhurbaşkanı adaylığı gündeme gelecek. Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylığı için zemini hazırlıyor.

Ama artık Kılıçdaroğlu’nu engelleyemeyecekleri anlaşılıyor. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda her zamankinden daha avantajlı durumda. Konuştuğum muhalefetten önemli bir isim, 'Kemal Bey’in ortak adaylığı konusunda bir konsensüs oluşmuş durumda. Açıklanması sadece zamana kaldı. Seçimlerin zamanında yapılacağı kesinleşmiş durumda' dedi. Tabii siyasette 24 saat uzun bir süredir ama ibre Kılıçdaroğlu’na döndü."