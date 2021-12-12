Kılıçdaroğlu'nun önündeki anket: MHP baraj altı gözüküyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mersin’de yaptığı “erken seçime davet” mitingleri önümüzdeki aylarda da devam edecek. CHP yetkililerine göre iktidarın erken seçimden kaçma nedeni oylarındaki erime.

Gazete Duvar'ın "Duvar Arkası" bölümünde "Bir yetkili saha çalışmaları ve anketler üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu’na sundukları raporu anlattı. Oy oranlarının da yer aldığı çalışmaya göre AK Parti yüzde 33, CHP yüzde 24.9, İYİ Parti yüzde 14, HDP yüzde 12, MHP ise yüzde 6.6 ile baraj altı görünüyor. Cumhur İttifakı oylarında son seçimden bu yana 14 puan düşüşü gösteren tablonun seçim sürecinde daha da muhalefet lehine döneceği değerlendirmesi yapılıyor." ifadesi kullanıldı.