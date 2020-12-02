Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla buluşmasına MHP'li belediye engel olmaya çalıştı

Kayseri Pınarbaşı ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kayseri’de muhtarlarla buluşacağı saate toplantı ayarladığı ortaya çıktı. Toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyuran Belediye, toplantıya gelmeyen muhtarların 2021 yılı taleplerinin dikkate alınmayacağını da belirtti.
Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyuran Pınarbaşı Belediyesi, “Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu katılımları ile O2 Aralık 2020 Çarşamba saat: 10:30'da mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısı yapacaktır. Katılım sağlamayan muhtarlarımızın 2021 talepleri dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verdi.
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'lilerin duruma tepki göstermesi üzerine Uzunluoğlu'nun muhtarlara yeni bir mesaj göndererek muhtarlarla gerçekleştireceği toplantıyı iptal ettiği öğrenildi.