Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki el hareketini eleştiren Yeni Akit yazarı: Tayyip Erdoğan’a isnat edebileceğiniz sinirli söz ‘Ananı da al git’ten ibarettir

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el hareketini eleştirdi. Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyasladı.

Kılıçdaroğlu’nun konuşma sırasında sinirli olduğunu ve bağırıp çağırdığını yazan Karahasanoğlu, CHP Liderinin Meclis’te gerginliğe neden el hareketiyle ilgili şunları yazdı:

“Sırtında yumurta küfesi olan Tayyip Erdoğan’dan, siz benzer bir hareket hiç gördünüz mü?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesaisinin 10 katı çalışan Tayyip Erdoğan’dan, sinirlenip de benzer bir harekette bulunduğunu hiç gördünüz mü?

Söyleyeceğiniz, çiftçi rolünde yanına yaklaşan bir çatlağın münasebetsiz sözlerine karşı, ‘Ananı da al git’ten ibarettir, Erdoğan’a isnat edebileceğiniz, sinirli söz..

Kemal Bey, el kol hareketinden sonra, hani içi dolu bir konuşma yapar..

“Bak, onu sinirlendiren konular nelermiş” der, eleştirimizi biraz daha dar kapsamlı yaparız.

Ama bakıyoruz Kemal Bey’in konuşmasına..

Fındık kabuğunu doldurmayan, kendi içinde çelişkilerle dolu sözler.”