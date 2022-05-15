Kılıçdaroğlu’nun kapısına gittiği SADAT’ta bir yılda iki değişiklik

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu, suikast ve gayri nizami harp eğitimi veren bir yılda iki önemli değişiklik yaşandığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, SADAT’ta, Kasım 2020-Kasım 2021 arasında iki değişiklik yaşandı.

En son 2016’da sermaye artırımına giden ve sermayesini 643 binden 880 bin liraya çıkaran SADAT, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntıların yaşandığı Kasım 2020’de sermayesini neredeyse ikiye katladı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan karara göre, 880 bin lira olan sermaye, 1 milyon 584 bin liraya çıkarıldı. Şirketteki en büyük pay ise 543 bin 150 lira ile Tanrıverdi’ye ait. Tanrıverdi dışında 50 farklı kişinin de payı bulunuyor.

SADAT’ta bir diğer gelişme de Kasım 2021’de yaşandı. Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre, bu tarihte şirkette yönetim kuruluğu üyeliği değişimi oldu. Şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Zelka, bu görevinden ayrıldı. Yerine ise SADAT’ın kurucularından da olan Ersan Ergür getirildi. Ergür, aynı zamanda, İslam ülkelerinin başkenti, bayrağı ve resmi dili olan bir konfederasyon çatısı altında bütünleşmelerini isteyen Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) yöneticileri arasında yer alıyor. Tanrıverdiği’nin başkanlığını yaptığı ASSAM’da Ergür’ün yayımladığı yazılar da dikkat çekiyor.

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