Kılıçdaroğlu’nun hükûmete yönelttiği 4 soru CHP Genel Merkezi’ne asıldı: "Ya cevap ver, ya hesap ver!"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükûmete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği 4 soru şöyle:

"Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?

Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?

Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?

Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?"

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