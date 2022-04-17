Kılıçdaroğlu: Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sığınmacılara yönelik sorularını yineleyerek, iktidara “Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da” dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Saray ve şürekasından yanıtları hala bekliyorum! Söyledim yine söyleyeyim, iktidarımızda bu sorun en geç 2 yıl içerisinde çözülecek. Milletimiz ırkçı değildir, olmayacaktır da… Bu konu, sakin ve makul şekilde kesin çözüme ulaştıracağımız bir meseledir” dedi.

"Ya cevap ya hesap ver"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında yer alan videoda ise “Ya cevap ver ya hesap ver” diyerek, şu soruları sordu: