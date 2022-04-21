Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriğinin kesilmesi dünya basınında

Zamlara ve milyonlarca yurttaşın elektriğinin kesilmesine tepki göstererek faturasını ödemeyen ve ardından elektriği kesilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eylemi dünya basınında da geniş yer buldu.

YOL Haber'in derlediği habere göre, AFP abonelerine servis ettiği haberde, “Laik CHP’nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki toplumsal ve ekonomik karmaşayı fırsat bilerek, Haziran 2023’te yapılması planlanan seçimlerde emektar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı ciddi bir meydan okumada bulunuyor” ifadelerine yer verdi. AFP’nin haberinde “Önümüzdeki yıl düzenlenecek genel seçim, Erdoğan’ın 20 yıllık hâkimiyetine karşı bugüne dek görülen en ciddi meydan okumalardan birine dönüşüyor” ifadeleri kullanıldı.

Dünyanın en büyük haber ajansınlarından Reuters ise Türkiye’de her alanda yaşanan enflasyona dikkat çekerken, “Erdoğan’ın, yükselen elektrik faturalarını ödemeyi reddeden rakibinin elektriği kesildi” başlığını kullandı. “Birçok yorumcu ekonomik krizden, geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tasarladığı sıradışı faiz indirimlerini sorumlu tutuyor.” ifadelerinin yer aldığı haberde, “Bu durum Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu’nu potansiyel olarak öne çıkarıyor” denildi. Makalede, “Yıllardır çift hanede olan enflasyon, birikimleri ve kazançları sildi. TL, Dolar karşısında geçen yıl yüzde 44 değer kaybetti” denildi.

ABD merkezli Bloomberg ajansı da Kılıçdaroğlu’nun evinde elektriğinin kesilmesine yer verdi. “Fatura protestosunun ardından muhalefet liderinin evinin elektriği kesildi” başlıklı haberde, Türkiye’de elektrik fiyatlarının bu yılın başında yüzde 125’e ulaşan oranlarda arttığına dikkat çekildi.