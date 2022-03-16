Kılıçdaroğlu’nun eski başdanışmanına ‘FETÖ’den 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul 25’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Gürsul ve avukatları katıldı.

İfade veren ‘Karadeniz’ adlı gizli tanık, Gürsul’un bir dönem ‘cemaat evi’nde kalıp ders verdiğini öne sürerken, ‘FETÖ’nün İstanbul bölge temsilcisi’ dediği firari Ahmet Hamdi Parlak ve ‘ByLock’un lisans sahibi David Keynes’le dost olduğunu iddia etti.

Ayrıca 2000’den sonra sanığı bir daha görmediğini dile getirdi.

İddiayı reddetti

Gürsul, öğrenci evlerinde kalmadığını, kimseyi çalıştırmadığını, akademisyen olduğunu belirterek, danışman olduğunun basında yer alması üzerine çeşitli yerlerden tebrik telefonları geldiğini anlattı.

Gürsul, Ocak 2015’te satın aldığı telefonun incelendiğini, bu telefonda Ağustos 2014’te ‘ByLock’ kullanıldığına rastlandığını belirterek, telefonun tekrar incelenmesini talep etti.

Savcı ceza istedi

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ‘ByLock’ kullanarak örgüt yapılanmasına dahil olduğu belirtilerek, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan yedi buçuk 15 yıla kadar hapis istedi.

Gürsul, telefon faturasını mahkemeye sunarak, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Faturası incelenecek

Mahkeme heyeti, sanığın sunduğu faturanın bilirkişiye gönderilerek rapor istenmesine ve sanığın yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Heyet, ‘FETÖ’ davası kapsamında bir dönem tutuklu kalan eski Demokratik Gelişim Partisi (DGP) genel başkan yardımcısı Kani Kudu’nun tanık olarak ifadesinin alınmasına ve sanığa savunmasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.