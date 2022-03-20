Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'yi şaşırtan telefonlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından bürokratları “kanunsuz emirlere uymayın” sözleriyle uyarmış, iktidara geldiklerinde, mahkeme kararlarına uymayanları devlette tutmayacağını söylemişti. CHP’li bir yönetici, “Birçok yerde bürokratlar telefonlarımıza çıkmazdı. Şimdi çıkıyorlar, en azından 'Olması zor ama biz yine de söyleyelim, ne yapılabilir bakalım' diyorlar. Telefonlarımıza çıkmaları, geri dönmeleri ve bunları söylemeleri bizi de şaşırtıyor açıkçası” değerlendirmesini yaptı.

Gazete Duvar'da "Duvar Arkası" bölümünde yer alan bilgilere göre, AKP'li yetkilileri Kılıçdaroğlu’nun sözlerini “tehdit” olarak yorumlarken Kılıçdaroğlu ikinci bir açıklamada daha bulunarak, “Sayın bürokratlar, bugün kararlar alırken düsturunuz sadece milletimizin refahı olsun. Siz bu milletin onurlu evlatlarısınız, bunu hiç unutmayın" dedi. Bu sözlerin ardından CHP’ye bazı yolsuzluk ve usulsüzlükleri içeren belgelerin gönderildiği söylenirken parti yöneticileri ve milletvekilleri, bürokratların yaklaşımlarında da değişiklikler görmeye başladıklarını anlattılar.