HaberTürk gazetesi yazarı Kübra Par, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı arasındaki tartışmayı köşesine taşıdı. Par, "Kılıçdaroğlu’nun çabasını zayıflatmanın yolu partiyi içeriden bölmekten geçiyor; Kaftancıoğlu’na vurmak da son dönemde bu stratejinin bir parçası haline geldi" görüşünü savundu.

Par, "CHP içinde ulusalcı-Kemalist kanadın yanı sıra, muhafazakâr partiler ile ittifaka hayır demeyen sağ görüşlü ve HDP ile ittifaka sempatik bakan sol görüşlü kanatlar olduğu herkesin malumu… Genel Başkan Kılıçdaroğlu bir yandan parti içindeki bu üç kanadı bir arada tutmaya çalışırken öte yandan muhalefet arasında geniş tabanlı bir ittifak inşa etmeye çalışıyor. İşte Kılıçdaroğlu’nun bu çabasını zayıflatmanın yolu CHP’yi HDP ve Abdullah Gül üzerinden sıkıştırarak, ulusalcı-Kemalist kanadın tepkisini yükseltmekten yani partiyi içeriden bölmekten geçiyor." düşüncesini dile getirdi.

Par yazısında, "CHP’yi HDP ve Gül üzerinden eleştiren isimler iktidara yakın medya tarafından da çaktırmadan destekleniyor. Örneğin Muharrem İnce’ye gösterdikleri teveccühün arkasında bunun izdüşümleri var. İşte Kaftancıoğlu’na vurmak da son dönemde bu stratejinin bir parçası haline geldi… Çünkü Kaftancıoğlu’nun pozisyonu sol kanadı memnun ederken hem Kemalist hem de sağa yakın isimleri rahatsız ediyor. Kaftancıoğlu da bu tartışmalara malzeme vermekten geri durmuyor açıkçası… İşin özü şu, CHP kendi içinde bir toparlanma yaşamazsa bu tür polemiklere daha çok şahit olacağız." ifadesini kullandı.